Cele mai tari bancuri despre ginecologi. Sfatul primit de o doamnă la medic pentru a nu mai rămâne însărcinată

1. Într-o zi se duce o ţigancă la ginecolog. Intră ţiganca în cabinet, îi explică doctorului ce are. O controlează doctorul, la care, după un moment, îi spune doctorul:

-Măi femeie, data viitoare când mai vii la control spală-te şi tu în vagin.

La care stă ţiganca şi se gândeşte şi îi răspunde:

-Domnu' doctor dacă nu am vagin, pot să mă spăl în lighean?

2.O blondă la ginecolog:

-Domnule doctor, vă rog să vă scoateti ceasul că mă zgâriaţi. Acum vă rog să introduceţi şi mâna cealaltă. Ahhhh... aşa... şi acum vă rog să aplaudaţi...

-Dar, doamnă, nu pot!

-Păi vedeţi, domnule doctor, ce strâmtă sunt!

3. La ginecolog, o domnişoară speriată:

-Domnule doctor,nenorocire! M-am jucat cu vibratorul şi a rămas înăuntru.Ce să mă fac?

-Vă rog să vă întindeţi aici.

Femeia se întinde, medicul o consultă puţin, apoi spune:

-Domnişoară am două veşti pentru dumneavoastră, una bună şi una rea. Cu care să încep?

-Începeţi cu cea mai rea, spune speriată femeia.

-Vestea rea este că n-am reuşit să scot din dumneavoastră vibratorul.

-Si vestea bună?

-Am reuşit să schimb bateria.

4.O blondă se duce la ginecolog.

- Doctore mă doare.

Doctorul îmbracă o mănuşă şi întreabă blonda:

- Unde, aici?

- Nu, mai sus, zice ea îndurerată.

El bagă mâna mai sus şi întreabă:

- Aici?

- Nu, încă mai sus.

Bagă el mâna mai sus, atunci blonda strigă într-un glas:

- Aaaiiici!!! la care doctorul:

- Auzi, ai incurcat cabinetele, pe tine te doare gâtul.

5. Un tip se plimbă printr-un cimitir. La un mormânt vede pe obelisc o gură deschisă care avea aşezată între dinţi poza decedatului. Pe soclu scrisese cineva:

"Ca doctor stomatolog

Ţi-ai ales drept cadru gura.

Atunci stau şi mă întreb,

De-ai fi fost ginecolog,

Unde ţi-ai fi pus figura?"

6. Un ginecolog, în faţa unei mese ginecologice, pe care în poziţie ginecologică stătea o blondă:

-Doamnă, să ştiţi că eu nu mă bâlbăi, ceea ce auziţi este ecoul.

7. Un ginecolog vrea să se reprofileze auzind că ar câştiga mai bine ca mecanic auto.

Învaţă individul şi se duce la un service auto să dea test de angajare. La rezultate, stupoare: tipul luase nota 15. Se duce şi-l întreabă pe mecanicu` şef:

-Bine dom`ne, cum se poate aşa ceva: ăsta a luat 5, ăsta 7, eu 15?!

-Da, domne, hai să vedem: ţi-am dat să desfaci carburatorul, l-ai deschis corect, 5 puncte. Te-am pus să-l închizi, l-ai inchis corect: 5 puncte. Şi ti-am mai dat 5 puncte de la mine că ai făcut totul prin ţeava de eşapament!

8. O doamnă merge la ginecolog.

-D-le doctor, nu ştiu ce să mă mai fac, rămân mereu însărcinată.

-Mergi acasă, cumpără un borcan de 10 litri şi de câte ori simţi nevoia să faci chestia aceea, bagă picioarele în borcan.

-Am înţeles. După câteva luni, iar se trezeşte doctorul cu aceeaşi doamnă.

-D-le doctor, iar am rămas însărcinată.

-Ai facut ce ţi-am spus?

-Am facut d-le doctor, dar nu am găsit borcan de 10 litri şi am cumpărat doua de 5 litri.

9. Ginecologul:

- Fetiţo, suferi de vise erotice?

Alinuţa:

- Nu sufăr, chiar îmi fac plăcere!

10. O femeie foarte atrăgătoare intră împreună cu bunica sa într-un cabinet de medicină generală.

- Am venit pentru o examinare, îi spune tânăra femeie doctorului.

- În regulă, spune doctorul. Mergeţi după paravan şi dezbrăcaţi-vă.

- Nu, bunica mea e cea care nu se simte prea bine.

- Am înţeles, spune doctorul, şi i se adresează bunicii: Doamnă, vă rog să scoateţi limba.





