Cele mai bune bancuri cu scoţieni. Cum recunoşti casa unui scoţian ? Este singura care are hârtie igienică la uscat

1.Un scoţian pe patul de moarte:

- Fiule, ştii hotelul meu de lux?

- Da, tată…

- Şi fabrica de rulmenţi, şi lanţul de fast food-uri, şi nu în ultimul rând reşedinţa din Malibu?

- Da tată… Ce vrei să spui? Că mi le laşi toate mie?

- Nu, fiule, dar ţi le vând foarte ieftin!

2.Care este cea mai Fair-Play galerie de fotbal din lume ?

Cea a scoţienilor! Nu aruncă cu NIMIC pe stadion !

3.Un scoţian moare şi ajunge la Sfîntul Petru. Acesta îi spune:

– Noi aici în cer avem cu totul alt simţ al dimensiunilor decît pe pămînt: la noi un milion de ani e ca un minut şi un milion de lire ca un penny.

– Excelent, zice scoţianul, atunci aş avea o dorinţă. Împrumută-mi un penny!

– Cu plăcere, zise Sfântul Petru,aşteaptă un minut…

4.Un scoţian vine acasă şi îi spune nevestei:

- Am economisit 10 penny astăzi!

- Cum?

- Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el!

- Vai, vai... Puteai să economiseşti 2 lire!

- Cum?

- Trebuia să fugi dupa taxi!

5.Un scoţian merge la un bar şi comandă o bere la halbă. După ce i se aduce berea observă o muscă în ea şi îi spune barmanului:

- Barman, în berea asta e o muscă.

Barmanul răspunde:

- Domnule, zgârcit mai eşti şi tu, cât poate să bea o muscă?

6. - John! Mergi şi cere vecinului un ciocan.

- Tată, vecinul zice că nu are ciocan. A avut unul de împrumut, dar

l-a restituit stăpânului.

- Dă-l dracului de zgârcit ! Du-te-n casă şi adu-l pe-al nostru !

7.Soţia unui scoţian, o femeie de o zgârcenie rară, se pomeneşte cu soţul ei venind acasă în fugă, fericit:

- Mary, am câştigat la loterie 5.000 de lire !

Femeia se întunecă la faţă, apoi întreabă:

- Da? Şi cât a costat biletul?

8.Doi scoţieni stăteau de vorbă. La un moment dat unul dintre ei scoate un pieptene şi, după ce şi-l trece prin păr, îl aruncă. Al doilea, mirat, îl întreabă:

- De ce l-ai aruncat?

- I se rupsese un dinte.

- Păi… doar pentru un dinte?

- Era ultimul.

9.John, din Glasgow, îi cumpără soţiei sale, la venirea iernii, un inel foarte ieftin.

- De ce eşti, dintr-o dată, aşa de risipitor? îl întreabă un coleg de birou.

- Am un motiv întemeiat, colega. Acum, Liz nu va mai avea nevoie de mănuşi, până la venirea primăverii!

10.Doi scoţieni se întâlnesc. Unul întreabă:

- Ştii ultimul banc despre noi, scoţienii?

- Nu. Cum sună?

- Dacă îmi dai un penny, ţi-l spun.

Celălalt scoţian rămâne surprins pentru câteva secunde, după care spune râzînd:

- Ha, ha, ha, într-adevăr, este un banc bun!