Cele mai bune bancuri de la şcoală. Ce i se răspunde lui Bulă la întrebarea: „Chiar atât de imbecil eram, de mă tot lăsaţi corijent?“

1.Examen la fizică, subiectul: fenomenul ionizării. La sfârşitul examenului, o blondă o întreabă pe colega ei de bancă din timpul examenului:

- Tu ai ştiut?

- Perfect! răspunde aceasta.

- Să-ţi dea Dumnezeu sănătate, zice blonda, înseamnă că am ştiut şi eu, pentru că am copiat cuvânt cu cuvânt de la tine.

Enervată şi îngrijorată, bruneta care ştiuse îi spune blondei:

- Cum ai putut face una ca asta, acum o să ne prindă şi o să ne pice pe amândouă!

- Fii serioasă, îi răspunde blonda care copiase, n-o să se prindă nimeni, pentru că am mai schimbat şi eu pe ici, pe colo. De exemplu, unde tu ai pus Ion, eu am pus Gheorghe!

2.La şcoală:

- Gigele, ce înseamnă compromisul?

- Doamna învăţătoare, dacă mama vrea să meargă la mare şi tata la munte, evident că se merge la mare, dar tata poate să îşi ia schiurile cu el.

3.- Tată, un coleg mi-a spus că semăn cu tine.

- Şi tu ce i-ai spus?

- Nimic, că este mai solid decât mine.

4.Profesoara le explică la şcoală copiilor:

- SIDA se poate lua în relaţia ea-el, ea-ea sau el-el.

Bulă:

- Doamna profesoară, în relaţia eu-eu, există vreun risc?

5.- Bulă, mâine îl voi chema pe taică-tău la şcoală să vorbim despre comportamentul tău.

- Foarte bine, în sfârşit, voi afla şi eu cine-i tata!

6.Profesoara pune o întrebare tuturor celor din clasă:

- Copii, cum iese un negru din Marea Roşie?

Un elev răspunde: Roşu!

Alt elev răspunde : Negru!

Bulă: Roşu-închis?!

7.Doi copii la grădiniţă se ceartă:

- Tatăl meu e mai puternic decât al tău!

- Nu e adevărat, al meu e mai puternic!

- Mama mea e mai bună decât a ta!

- ... aşa zice şi tatăl meu!

8.Bulă, la reuniunea de 20 de ani, se adresează foştilor lui dascăli:

- Stimaţii mei profesori, mă tot frământă o întrebare: chiar atât de imbecil eram, de mă tot lăsaţi corijent?

- Vaaai, se poate, domnule ministru?

9.Profesorul întreabă clasa:

- Dacă aveţi un dolar şi-i mai cereţi unul tatălui vostru, câţi dolari aveţi?

Bulă ridică mâna, profesorul îl lasă să răspundă, iar acesta zice:

- Un dolar.

- Nu ştii matematică, zice profesorul dezamăgit.

- Nici dv. nu îl ştiţi pe tata.

10.- Mamă, un băiat m-a bătut azi la şcoală!

- Da? Şi poţi să-l identifici?

- Sigur că da, am o ureche de-a lui în ghiozdan.