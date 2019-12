Cele mai bune bancuri cu nebuni. De ce a înnebunit un bărbat când a fost prins de soţul amantei

1. Într-un spital de nebuni doctorul intră în prima sală şi îi vede pe pacienţi cum stau atârnaţi pe pereţi.

- Ma', da' voi ce faceţi de staţi atârnaţi de pereţi?

- Păi, noi suntem frunze în pomi!

Enervat, doctorul urlă la ei:

- Mai, proştilor, e toamnă! Frunzele au căzut!...

Toti nebunii s-au dat jos de pe pereţi.

În al doilea salon, aceeaşi problemă...

- Măi! E toamnă şi toate frunzele au căzut!

Toti nebunii s-au dat jos de pe pereţi.

În al treilea salon :

- Măi şi voi staţi atârnaţi de pereti? Nu ştiţi că e toamna şi frunzele au căzut?

- Eeeeeeee, fraiere!... Nu vezi că noi suntem conifere?!?...

2.La psihiatru:

– Bună ziua, doctore.

– Bună ziua, luaţi loc. Cum vă numiţi?

– Napoleon!

– Mmda… Cu ce vă pot ajuta?

– Doctore, e vorba de nevastă-mea, Josefina, nu ştiu cine dracu’ i-a băgat în cap c-o cheamă Vasilica Popescu…

3.Un nebun se plimba prin curtea spitalului cu o sfoară de care era legat un CD.

– Ce faci cu sfoara aia? întreabă doctorul.

La care nebunul, şmecher:

– Trag muzică!

4.Un nebun scria o scrisoare către părinţii lui, în care zicea:

- Mama şi tata, mă simt bine aici.

- Avem piscina… ne dă voie să ne aruncăm în ea de la etajul 3.

- Şi directorul a zis că dacă o să fim şi mai cuminţi o să ne toarne şi apă în ea!

5.Era o cameră la spitalul de nebuni în care toţi nebunii se făceau că ei conduc, numai unul stătea pe scaun.

Directorul îl dă afară zicând că s-a vindecat.

Cum îl scoate afară şi el începe să conducă.

– Păi ce faci, mă ?

– Păi cum voiai să întorc tirul acolo?

6.Vine unul în vizită la prietenul său, director la spitalul de nebuni, şi nici nu intră bine pe poarta spitalului că şi primeşte de la un nebun un şut în fund.

Mai merge cât mai merge şi mai primeşte încă un şut de la alt nebun.

Tot aşa până când ajunge la clădirea unde era biroul directorului.

Când să intre, primeşte de la un nebun trei şuturi, după care intră în biroul directorului şi-i zice:

– Bă, dar de ce mi-au dat ăştia cu şutu-n fund?

– Păi ăsta e modul lor de a zice “Salut”.

– Bine, bine, da unul dintre ei mi-a tras trei şuturi.

– Ah, ăla era bâlbâit.

7.Într-o zi, un doctor din casa de nebuni desenează pe perete o uşă şi le spune nebunilor:

– Cine reuşeşte să deschidă această uşă este liber să plece în lume şi să-şi refacă viaţa!

Toţi nebunii sar la uşă numai unul stă deoparte.

Doctorul îl întreabă:

– Dar tu de ce nu vrei să scapi?

La care nebunu’:

– Sssssst! Cheia e la mine!

8.Stăteau la spitalul de nebuni doi nebuni sus pe acoperiş.

Plănuiau ei să evadeze, dar nu aveau cum să coboare pe partea cealaltă.

Se caută ei ce se caută prin buzunare.

Nimic.

Până la urmă găsesc o lanternă aruncată pe acoperiş.

Unul dintre ei spune:

– Fii atent. Eu aprind lanterna, iar tu te cobori frumuşel pe rază în jos.

Da’ zice celălalt:

– Ce, mă crezi nebun, să stingi lanterna şi să cad?



9. Un nebun înarmat cu un ciocan izbeşte cu toată puterea în zid.

Doctorul îl vede şi îi spune:

– Degeaba te chinui! E beton armat, n-ai să poţi găuri peretele!

– Nu vreau să-l găuresc, vreau să-i fac doar un cucui…

10. Vine într-o zi un bărbat la spitalul de nebuni.

Ajunge la doctor şi îi spune:

- Am înnebunit!!!!!!!!!

- Când? îl intreabă doctorul.

- Păi să vă povestesc: eram la amanta mea şi făceam sex, când deodată, se aude uşa, era soţul ei.

- Am sărit repede amândoi din pat şi căutam un loc unde să mă ascund, am zis că în baie nu, în dulap nu, sub pat nu, că m-ar putea găsi.

- Aşa că am ieşit pe geam şi mă ţineam cu mâinile de pervaz. Soţul vecinei mă căuta disperat în baie, în dulap, sub pat nu găseşte nimic, se îndreaptă spre geam se uită împrejur şi când se uită în jos mă vede.

- A început să mă calce cu picioarele pe mâini ...

- Şi ai înnebunit...

- Nu, a adus o oală cu apă fierbinte şi mi-a turnat-o peste mâini.

- Şi ai înnebunit....

- Nu, a dus bormaşina şi a început să-mi găureasca mâinile.

- Şi ai înnebunit...

- Nu, la un moment dat m-am uitat în jos...

- Şi ai înnebunit când ai văzut la ce înălţime eşti....

- Nu, am înnebunit pentru că eram la parter!