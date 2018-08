Cele mai bune bancuri cu militari. Ce-i spune unui general soţia aflată pe patul de moarte

1. Se întâlnesc toţi comandanţii supremi ai celor mai puternice armate din lume să prezinte caracterul soldaţilor din subordine:

Comandantul american împuşcă un soldat american în picior şi îl întreabă dacă îl doare.

- No, răspunde soldatul, pentru că îmi iubesc 'my country".

Rusul face acelaşi lucru, iar soldatul rus răspunde:

- Ni, pentru că îmi iubesc Rusia.

Generalul român după ce trage un glonţ în piciorul soldatului Bulă îl întreabă dacă îl doare.

- Nu, răspunde Bulă, pentru că port 40 şi am bocancii 44!

2. Instrucţie de câmp. Sergentul îl întreabă pe soldatul Bulă:

- Soldat, ce faci dacă în faţa ta vezi 500 de inamici?

- Îi impuşc cu mitraliera, domnule sergent, zice Bulă.

- Dar ce faci dacă vezi în stânga 800 de inamici?

- Îi împuşc cu mitraliera, domnule sergent.

- Dar ce faci dacă vezi în dreapta 1.000 de inamici?

- Îi împuşc cu mitraliera, domnule sergent.

- Dar de unde iei tu atâtea cartuşe, soldat?

-De acolo de unde aduceţi şi dumneavoastră inamicii.

3. Un soldat lua masa la popotă. Ceva nu era în regulă cu ciorba şi îi strigă bucătarului:

- Domnule, am găsit pământ în ciorbă !?

-Soldat, te afli în armată ca să serveşti glia!

4. Soţia generalului grav bolnavă:

- Dragul meu, vreau să îţi recunosc că în toată viaţa mea nu te-am înşelat decât de 2 ori: o dată cu prietenul tău col. Ionescu şi o dată cu Batalionul 5 Infanterie...

5. Soldatul intră în biroul colonelului cu o maimuţică de mână.

- Soldat, ce caută maimuţa asta aici?

-Să trăiţi, am găsit-o pe stradă.

-Du-o imediat la grădina zoologică.

- Imediat, să trăiţi. Peste câteva ore colonelul se plimba prin parc, când vede soldatul cu maimuţa de mână.

- Soldat, parcă am spus să duci maimuţa la grădina zoologică.

- Raportez, să trăiţi, că am dus-o la zoo, la cofetărie şi acum o duc la film.

6. O voce disperată la telefon, la ora 5 dimineaţa:

- Alo! Salvarea?

- Da.

- Veniţi repede. E în curte un nebun ce sună goarna şi ne disperă pe toţi.

- Imediat, daţi-ne adresa!

- UM 00102.

7. În armată la un control al generalului toţi soldaţii stau drepţi.

Trece generalul prin faţa lor după care se opreşte şi zice:

- Care îmi arată că e cel mai leneş, primeşte permisie toată săptămâna...

Unul se întinde pe jos, unul se pune pe burtă, ceilalţi fiecare cum apucă.

Numai unul singur rămâne drept în picioare.

Generalul:

-Cu tine ce-i de stai drept?

Soldatul:

- Domn General, mi-e atât de lene şi să mă pun jos!

8.Un soldat stătea în post când apare sergentul şi îi spune:

- Băi soldat, ai grijă că trebuie să vină generalul. Când apare anunţă-mă neapărat. Peste 10 minute apare iar sergentul care întreabă:

- A venit generalul?

- Nu, să trăiţi.

- Când vine să mă anunţi.

- Am înţeles, să trăiţi. Peste o oră îşi face apariţia şi generalul. Soldatul îl întreabă:

- Tu eşti generalul?

- Da.

-Ai dat de dracu, de când te aşteaptă domn' sergent!

9. Era Bulă în război şi tot cerea permisie, dar nu o primea. La un moment dat, ca să scape de el, colonelul îi zice:

- Măi Bulă, dacă faci o faptă eroică te las să pleci acasă. Nu trec doua ore şi Bulă vine cu un tanc inamic nou-nouţ. Primeşte permisia. Când se întoarce mai merge o dată şi mai aduce un tanc. La un moment dat, colonelul nu mai vrea să-i dea permisie dacă nu-i spune cum face de aduce tancuri bune de la inamic.

- Păi, domn' colonel, m-am dus cu tancul spre inamic şi l-am strigat: Băi, nu vrei să mergi acasă?

- Ba da!

-Atunci hai să facem schimb de tancuri.

10. O tipă îi scrie iubitului aflat în armată:

'Dragă John, nu mai pot continua această relaţie. Distanţa dintre noi este prea mare. Trebuie să recunosc că deja te-am înşelat de 2 ori de când ai plecat şi nu cred că este corect pentru nici unul dintre noi. Îmi pare rău. Te rog să îmi trimiţi înapoi poza cu mine pe care ţi-am trimis-o acum ceva vreme. Cu dragoste, Becky."

Soldatul cu sentimentele rănite şi ochii înlăcrimaţi le-a cerut tuturor camarazilor săi orice fel de poze pe care le au cu iubite, surori sau foste iubite şi amante. Pe lângă poza cu Becky, John i-a trimis toate celelalte fotografii cu femei frumoase pe care le-a strâns de la prietenii lui.

În total erau 53 de fotografii alături de scrisoarea care spunea: "Dragă Becky, îmi pare rău, dar nu-mi pot aminti cine dracu eşti. Te rog să îţi cauţi poza în teancul de fotografii şi să ţi-o iei."