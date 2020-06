Cele mai bune bancuri cu italieni. Ce păţeşte un marinar italian după o partidă de sex în Portul Constanţa

1.Trei şoferi ajung la poarta Raiului. Îi ia Dumnezeu pe fiecare la întrebări, primul fiind un italian:

-Ia zi,tu cum ai murit?

-Păi mi-am cumpărat un Ferrari, am mers pe autostrada spre Milano cu 340km/h ,n-am putut să iau o curbă, am intrat în parapet şi am murit pe loc.

-Bine, poţi să intri.

Al doilea,un german:

-Tu cum ai murit?

Mi-am luat un Porsche, am mers pe autostradă, o cinsternă a pus frâna brusc în faţa mea, nu am mai putut opri, explozie mare, am murit pe loc…

-Bine, poţi intra şi tu.

Al treilea,un român:

-Tu ce ai păţit?

-Mi-am luat un X5 şi am murit de foame.

2. În portul Constanţa, un marinar italian agaţă o prostituată româncă. Se înţeleg la preţ şi la moneda de plată de fapt, italianul n-are decât lire italiene. Terminandu-şi treaba, se despart şi pleacă în direcţii opuse. După câţiva paşi, italianul strigă dupa româncă:

– Hei, putana! La lira e falsa!

– No face niente! zice românca. Il sculamento e vero!…

3.În Italia, cheia puterii Mafiei se află în celebra lege a tăcerii: „Cine tace - trăieşte!". Aceasta este o normă atât de generală, încât a devenit tipică pentru Sicilia, de unde se relatează următoarele: în timpul unei inspecţii, elevul cel mai bun din clasă este întrebat de învăţătoare:

- Spune-mi, Pepino, cine l-a ucis pe Iuliu Cezar?

- Nu ştiu, doamnă învăţătoare, eu nu am văzut şi n-am auzit nimic!

4.Un sicilian se pregătea să părăsească această lume.

Preotul care venise să-l împărtăşească, îl întreabă:

- Fiule, eşti gata să-ţi ierţi duşmanii ?

- Care duşmani, părinte, că eu n-am duşmani! I-am lichidat pe toţi!

5.Se întâlnesc două italience:

– Bună, dragă, felicitări, am auzit că te-ai măritat! Ia spune, cum este?

– Foarte frumos. În fiecare seară ne plimbăm prin parc, luăm o barcă şi mergem până în mijlocul lacului…

– Vai, ce romantic! Şi?

– Din mijlocul lacului el se întoarce cu barca, iar eu înot.

– Atâta distanţă? Dar nu ţi-e greu?

– Nuuu… m-am obişnuit. Mai greu este până ies din sac.

6. Cinci nemţi într-un Audi Quattro ajung la graniţa cu Italia.

Vameşul italian îi opreşte şi le spune:

– Este ilegal să cari 5 persoane cu un Quattro!

– Cum adică e ilegal? a întrebat şoferul german.

– Quattro înseamnă PATRU! răspunse vameşul italian.

– Quattro este doar numele automobilului, răspunse neamţul uimit. Uită-te la hârtii: Maşina este prevăzută să care 5 persoane!

– Nu poţi să mă păcăleşti tu pe mine! răspunse ofiţerul vamal italian. Quattro înseamnă 4. Ai 5 persoane în maşină şi astfel încălcaţi legea!

Neamţul răspunde nervos:

– Idiotule! Vreau să vorbesc acum cu supervizorul tău! Vreau să vorbesc cu cineva cu mai multă inteligenţă!

– Îmi pare rău! răspunse vameşul. Nu poate veni … e ocupat cu doi indivizi într-un Fiat Uno.

7. La Napoli are loc conferinţa internaţionala a mafioţilor. După şedinţă, capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, şeful mafiei româneşti, la el.

– Auzi Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje cum am eu?

– Nu, răspunde Ion.

– Dar Mertzane ca ale mele, ai?

– Nu.

– Dar lanţ din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?

– Nu.

– Măi, păi ce mafiot eşti tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ţi-am zis azi, clar?

Merge Ion acasă şi îl strigă pe servitorul lui, Ghiţă.

– Ghiţă!!! Dă jos ultimele 3 etaje de la casă, vinde elicopterele şi cumpără Mertzane, iar câinele du-l în casă că lanţul lui trebuie să-l port eu.

8.Când Franco, la cei 70 de ani ai săi, a vrut să se însoare cu o tinerică de 20 de ani, prietenii l-au întrebat:

- Cum poţi să faci o astfel de prostie? Tu nu te gândeşti? Peste 10 ani tu vei avea 80 de ani şi ea 30, peste încă 20 de ani tu vei avea 100 şi ea 50, şi atunci, ce-ai să te faci cu o astfel de babă?

9. Un italian ajunge la porţile Raiului, unde este întâmpinat de Sfântul Petru.

– Ai fost um om credincios şi cumpătat toată viaţa, aşa că poţi alege…

– Cum adică!?

– Păi, Rai UNO, Rai DUE, Rai TRE!

10. Doi hoţi din Roma se întâlnesc pe Via Trevia.

- Unde te grăbeşti aşa?

- Mă grăbesc să prind parada modei. Mă duc din pură curiozitate profesională.

- Păi asta mă şi întrebam: ce legătură ai tu cu moda?

- Vreau să ştiu cum vor fi poziţionate buzunarele în moda acestui an...