Cele mai bune bancuri cu fotografi. Ce face un fotograf când este înşelat de soţie cu cel mai bun prieten al său

1.Un tip se duce la medic să-şi facă o radiografie la plămâni.

După radiografie, medicul, privind filmul, îi comunică pacientului:

- Am două veşti pentru dumneavoastră, una bună şi una proastă.

- Începeţi cu aia proasta, spuse pacientul.

- Aveţi o tumoare la plămâni.

- Şi cea bună?

- Se poate rezolva în Photoshop.

2.Câţiva prieteni, fotografi amatori, într-un bar.

Zice unul:

- Aseară m-am îmbătat crunt, nici nu mai ştiu cum am ajuns acasă cu două tipe superbe.

Cum şi ele erau ameţite, am început să le fac poze “deocheate” cu noul meu aparat.

Toţi ceilalţi într-un glas:

- Ţi-ai luat aparat? Câţi megapixeli are ?

3.Un fotograf se întoarce dintr-o expediţie în Tibet.

Soacră-sa îl sună şi îl invită la cină, spunând să îi aducă şi ei să vadă “pozele alea”.

Neavând de ales, omul selectează şi printează câteva din cadrele care i se par cele mai reuşite, şi pleacă să onoreze invitaţia.

Soacra se uită la poze şi zice:

– Da, frumoase poze, cred că ai avut un aparat foarte bun!

Omul nostru nu zice şi începe să mănânce.

După cină, soacra întreabă:

– Ei, ţi-a plăcut mâncarea?.

– Da, gustoasă, cred că ai un aragaz şi nişte tigăi foarte bune!

4. Gică face poze pe malul lacului, când nevastă-sa il strigă disperată:

– Gică! Repedeee, se îneacă mama!

– Nu mai am loc pe card…

5.La un fotograf au venit mai mulţi chinezi pentru a se fotografia. Fotograful se gândi: ‘De ce să-i mai fotografiez, dacă seamănă leit unul cu altul? O sa le dau aceeaşi fotografie!’.

Când primesc fotografiile, un chinez îşi ia fotografia, se uită lung la ea şi spune:

– Nu e fotografia mea.

– Cum nu e a ta, întreabă fotograful?

– Nu e faţa ta?

– Faţa e a mea, dar cămaşa nu.

6.Un tip fotograf pleacă în delegaţie. Bănuind că nevastă-sa calcă strâmb, pune nişte camere ascunse prin casă. Când se întoarce, găseşte o grămadă de “minunăţii” fotografiate, nevastă-sa cu cel mai bun prieten al lui. Superofticat, se duce la prieten:

– Băi, Gigele, ia uite şi tu ce am aici. Uite bă! Eee, acum zi tu ce să-ţi fac?

– Păi, pe astea fă-mi-le 10/15, iar pe astea două fă-le 13/18, că am ieşit mai bine.

7.Un fotograf se hotărăşte să plece într-o expediţie la Polul Nord. Îşi ia tot sacul de echipamente şi pleacă la drum. La Polul Nord, un eschimos îl însoţeşte prin zăpadă. La un moment dat, apare un urs polar. Repede, eschimosul se apucă să-şi pună schiurile. Geologul îi spune:

– Oricum nu vei reuşi să alergi mai repede decât ursul!

La care eschimosul răspunde:

– Important este să alerg mai repede decât tine!

8. Broscuţa cu gura mare vrea să-şi facă o poză, dar nu ştie cum să iasă în poză cu gura mică.

- Domnule fotograf, întreabă broscuţa, cum să fac să ies şi eu cu gura mică?

- Păi, când eu o să spun “Atenţie, uite păsărica!”, tu să spui “Confituuur”.

- Ce-i aia “Confitur”? întreabă broscuţa.

- Un fel de dulceaţă, zice fotograful.

Se aşează broscuţa ca pentru poză. Fotograful strigă “Atenţie, uite păsărica!”.

La care broscuţa, bucuroasă, strigă:

- Marmelaaaadăăăă!

9 Doi fotografi stau de vorbă:

– I-am cumpărat noii mele prietene un Nikon D3300 cu 24,2 megapixeli, cu ISO nativ de până la 12.800, cu adaptor WU-1 pentru WiFi, cu card de 32GB şi cu încă o baterie de rezervă.

– Bine, bine, dar cu ce obiectiv l-ai cumpărat?

– Cu obiectivul să ajung la ea în pat!

10.Ion si Vasile, fotografi profesionişti, îşi pregăteau aparatele pentru un „apus de excepţie“.

- Bă Vasile, tu ai poze cu nevastă-ta goală? întreaba Ion deodată.

- Nu...n-am!

- Şi nu vrei să cumperi?