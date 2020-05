Cele mai bune bancuri despre vânzători. Replica primită de un negustor de la un fermier căruia voia să-i vândă o bicicletă

1.La un târg de maimuţe, un client întreabă pe un vânzător: „Cât costă maimuţa asta?“

Negustorul zice: 1.000$.

Clientul întreabă: De ce aşa mult?

Negustorul: Păi ştie să programeze în Java.

- OK, zice clientul, dar asta cât costă?, arătând spre o altă maimuţă

- 10.000$, zice negustorul.

- Păi asta ce ştie să facă?

- Ştie C++.

- OK, şi maimuţa aia din colţ cât costă, întreabă clientul?

- 50.000$, zice negustorul.

- Păi asta ce mai ştie să facă?

- Nimeni nu ştie ce face, doar că celelalte maimuţe îi zic "Project Manager".

2.O doamnă se angajează la un magazin ca vânzătoare. Patronul îi spune:

- Niciodată nu spunem „Nu avem!“.

Într-o zi de lucru vine un domn:

- Daşi-mi şi mie o pereche de mănuşi.

Vânzătoarea, ştiind ce îi spusese patronul, zise:

- Ce culoare să fie?

- Mov.

- Vreţi să le purtaţi la palton?

- Da.

- Păi, mai bine aduceţi paltonul să vedem ce culoare se potriveşte.

- Bine, la revedere!

Când omul iese din magazin, intră altul cu colacul de la WC la gât şi o bucată de gresie în mână.

- Uitaţi, acesta este colacul de la WC, iar aceasta e culoarea la gresia din baie, fundul vi l-am arătat ieri, acum îmi daţi hârtia igienică?

3.Mama îi spune lui Bulă:

– Du-te la Nea’ Costică, la raionul de carne şi vezi dacă are picioare de porc afumat.

După ce se întoarce Bulă, mama îl intreabă:

– Ei, are?

– Păi nu am putut să văd că era încălţat.

4.Într-o familie de ţigani, feciorul îl vede pe taică-su că vrea să iasă din casă şi îl întreabă:

– Tata, da unde te duci?

– Mă duc până la magazin să-mi cumpăr o cămaşă...

– Aaaa, auzi tată, dacă vânzătoarea nu te vede, să-mi cumperi şi mie una...

5.Un om la aprozar:

– Cu ce vă pot servi?

– Două kilograme de cartofi, dar fiecare cartof împachetat separat.

După o moacă expresivă a vânzătorului:

– Altceva?

– Trei kilograme de portocale, dar fiecare portocală împachetată separat.

Vânzătorul îi îndeplineşte dorinţa, vizibil nemulţumit.

Omul se mai uită prin aprozar şi, la un moment dat, întreabă:-

Ce este ăla negru de pe raft?

– Mac, dar nu-i de vânzare!

6.Un câine intră într-un magazin gen Hornbach şi se adresează unuia dintre vânzători :

- Bună ziua. Îmi caut de lucru ca instalator. Ştiţi cumva pe cineva care angajează?

Vânzătorul mirat răspunde:

Nu ştiu pe nimeni dar cred că mai bine încerci ceva la circ...

Credeţi că cei de la circ au nevoie de un instalator?

7.Într-un magazin iese un cumpărător din cabina de măsurat.

Vânzătorul:

- Nu, nu, aceşti pantaloni nu vi se potrivesc deloc. Sunt oribili. Vă aduc imediat alt model.

Cumpărătorul:

- De fapt, eu probasem tricoul ...

8. Un vânzător încearcă să convingă un fermier să cumpere o bicicletă.

Fermierul:

– Decât să-mi iau bicicletă, mai bine îmi iau o vacă.

– Dar gândiţi-vă cum aţi arăta călare pe vacă!

– Nu aşa de caraghios pe cât aş arăta încercând să mulg bicicleta…

9. O bătrânică vindea covrigi în faţa unei bănci cu 10 bani covrigul. Impresionat de femeia care îşi câştiga atât de greu existenţa, un bancher care lucra la bancă şi o privea zilnic pe geam cum vindea covrigi, de câte ori mergea acasă trecea pe lângă bătrânică şi îi lăsa 10 bani fără să ia nici un covrig. Aşa făcea zilnic, până într-o zi când, trecând pe lângă tejgheaua bătrânei i-a lăsat 10 bani, ca de obicei, iar aceasta a spus:

- Domnule, ştiu că sunteţi un client vechi, dar trebuie să vă spun că de astăzi am scumpit covrigii la 20 de bani.

10. Într-un magazin intră o doamnă foarte grasă:

- Aş dori să văd un costum de baie care mi-ar veni bine!

Vânzătorul:

- Şi eu...