Cele mai bune bancuri despre căsnicie. Cum ia un bărbat o decizie importantă

1.Vă recomand o viaţă sexuală regulată. Sunteţi căsătorită sau aveţi un amant ?

- Am şi soţ, şi amant, domnu' doctor, dar se cam lasă unul pe altul...



2. - Câte cămăşi aveai înainte de căsătorie?

– Două.

– Din ce?

– Din mătase.

– Si acum câte ai?

– Una.

– Din ce?

– Din alea două.



3 - Dragă, tu când faci dragoste, vorbeşti cu soţul tău ?

- Da, dacă mă sună !

4. Un cuplu, la un consilier matrimonial:

- Care este problema?

Soţul face o faţă lungă şi se aşează pe scaun fără a spune nimic. Soţia începe să vorbească non stop, descriind problemele căsătoriei. După 15 minute, consilierul se apleacă peste ea, o ia de umeri şi o sărută pasional. Soţia a rămas mută de plăcere. Consilierul către soţ:

- Soţia dvs. are nevoie de asta de cel puţin două ori pe săptămână!

- Păi aş putea să o aduc aici în fiecare marţi şi joi...



5.-Pot să spun că sunt un tip norocos.

- De ce ?

- Nevastă-mea tocmai mi-a spus că pot s-o invit pe secretara mea cea sexy la noi acasă weekend-ul ăsta şi să fac sex cu ea cât poftesc...

- Chiar aşa ţi-a spus ?

- Mă rog, de fapt a zis: "Mă duc la ţară la mama, aşa că va trebui să rămâi singurel acasă tot weekend-ul"...



6. O tipă gravidă se prezinta la un studio de filme:

- Eu şi soţul meu arătăm foarte bine. Sunt sigură că şi copilul meu va fi frumos şi aş vrea să apară în filme. Cui mă pot adresa în acest sens ?

- Psihologului...

7. Un bătrân octogenar vine la doctor.

- Doctore, mâine o să mă însor!

- Bine, şi câţi ani are mireasa?

- 20.

- Trebuie să vă avertizez. Orice activitate sexuală ar putea fi fatală.

Bătrânul cade pe gânduri:

- Asta e ! Dacă moare... moare !



8 – Soţia mea a născut săptămâna trecută. Când îşi va reveni ?

- Când copilul va termina facultatea...



9. O tânără se plânge de o slăbiciune permanentă.

- Serviciul vă solicită prea mult ? întreabă medicul.

- Nu, am un serviciu usor.

- Atunci vă obosesc copiii ?

- N-am copii.

- Hmm... Cât de des faceţi sex ?

- De trei ori pe zi.

- Acesta-i motivul oboselii dvs. Vă sfătuiesc ca măcar duminica să luaţi o pauză.

- Nu pot domn' doctor. Duminica vine acasă soţul meu.



10. - Cum ia un bărbat o decizie importantă ?

- Îşi cuprinde capul în mâini, închide ochii, gândeşte profund, îşi ascultă conştiinţa şi apoi spune cu hotărâre:

"- Nevastă, tu cum crezi c-ar trebui să facem ?"

