Cele mai bune bancuri despre bucătari. Cum se răzbună un bucătar chinez pe marinarii unui vas american

1.Pe un vas al marinei militare americane era un bucătar chinez.

Scund şi slab, acesta era ţinta glumelor proaste făcute de echipaj, glume la care, oricât de proaste ar fi fost, nu se supăra niciodată.

Într-o seară, după câteva luni, echipajul s-a hotărât că este timpul să termine cu glumele proaste, motiv pentru care l-au chemat să-l înştiinţeze:

– Uite, de când eşti pe vas, ţi-am făcut tot felul de glume şi tu nu te-ai supărat deloc. De azi îţi promitem că nu o să-ţi mai facem nici-o gluma proastă.

– Bine, dacă voi promiteţi că nu mai faceţi glume proaste, atunci şi eu promit că nu mai fac pipi în ciorba voastră!



2.Bula era bucătar pe o navă.

Luase aragazul foc şi Bulă, fiind bâlbâit, strigă:

-Re-Re-Re-Repede că-i foc!

Ăştia sar în apă.

Aceeaşi scenă şi a doua zi şi a treia, iar în a patra zi căpitanul le zice marinarilor:

- Când îl auziţi pe Bulă că strigă RE voi săriţi în apă, da?

-Trăiţi (strigă grupul)

A cincea zi

Bulă: RE-RE-RE

Echipajul tot sare în apă

Bulă: Rechini măi proştilor!



3.Patronul unui restaurant gustă mâncarea gătită de un nou bucătar şi se strâmbă nemulţumit.

- Ai spus că ai lucrat şi în Franţa? întreabă patronul.

- Da, domnule! În timpul ultimului război, la o cantină a ofiţerilor. Am fost şi rănit de câteva ori!

- Ai avut baftă! Dacă eram eu pe acolo, te omoram!



4.Un tip pleacă să lucreze pe un vapor.

După vreo trei luni, singur, tânăr şi fără femei nu mai rezistă şi se duce la un marinar mai vechi.

- Auzi, nene, vouă, când vii se face de femei, ce faceţi aici, pe vapor?

- Păi, dom'ne, pentru situaţii disperate avem un bucătar.

Când aude ăsta se scârbeşte şi pleacă. După încă trei luni nu mai rezistă şi se duce iar la tipul ăla:

- Auze, nene, ia zi cum e cu bucătarul ăla!

- Păi... 400 de $.

- Cât? 400? Păi de banii ăştia îmi iau cea mai bună gagică din port!

- Da, dar hai să-ţi explic: 100 de $ mie, că intermediez afacerea, 100 căpitanului, că el nu prea e de acord cu treburile astea, şi câte 100 la doi vlăjgani care să-l ţină pe bucătar, că nici el nu prea e de acord cu treburile astea!

5.Îmi spui te rog reţeta la prăjitura ta?

– Sigur! 8 linguri de făină, 8 linguri de zahăr, 8 linguri…

– Mai bine lasă, că oricum nu am atâtea linguri!

6.– Care este primul lucru pe care îl faci când vezi că fasolea nu fierbe?

– Aprinzi focul.

7.Un neamţ a venit în România la nişte cunoştinţe şi au mers împreună la un restaurant. Ca să testeze bucătăria autohtonă, au mâncat ciorbă de burtă, iar neamţul a fost extaziat de gustul ei. A cerut reţeta, iar ospătarul i-a dat-o. A plecat neamţul acasă, şi-a făcut ciorba după reţetă, a mâncat şi a dat telefon în România. Conversaţia a decurs astfel:

– Bună ziua. Eu am făcut ciorbă de burtă după reţeta dată de dumneavoastră, dar nu a ieşit la fel de bună ca cea pe care am mâncat-o prima dată la voi!

– Aţi pus toate ingredientele?

– Da!

– Păi de-aia…



8. Mai devreme m-am certat cu un tip la bar şi s-a încordat la mine. M-am ridicat frumos de pe scaun şi i-am zis:

– Fraiere, vezi-ţi de treabă că eu am fost în armată în Afganistan şi am omorât oameni!

Nevastă-mea s-a uitat la mine şi mi-a zis cu jumătate de gură:

– Iubitule, dar tu ai fost bucătar în Afganistan…

– Da dragă, dar ştii cum gătesc eu…

9. Pe o stradă merg mama roşie, tata roşie şi copilul roşie. La un moment dat mama roşie se întoarce furioasă înapoi la copilul roşie, îl striveşte şi îi spune: Ketchup !



10. Un el şi o ea pe terasă.

-Uite, dragul meu, ce scrie în ziar: “cele mai multe accidente se petrec în bucătărie”!

- Ştiu draga mea… că eu le mănânc…