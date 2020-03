Cele mai bune bancuri cu ciobani. Cum se cheamă un cioban căruia lupul i-a mâncat o oaie? Oaierless

1.La ţară, la marginea unui câmp, un pictor tocmai îşi instalase ustensilele de pictat. În faţa lui se aflau o turmă de oi si un baci care le păzea. Pictorul îl intreabă:

-Îmi dai voie să-ţi pictez oile?

-Apăi nu, domnule, nu. Aş dori să rămână albe

2.Se întâlnesc doi ciobani, unul dintre ei spuse:

- Ce mai face fratele tau, Ioane?

- A murit într-un accident de avion!

- Cum mă? Era pilot?

- Nu!

- Era pasager?

- Nu!

- Era pe aeroport şi a dat avionul peste el?

- Nu!

- Atunci cum naiba a murit?

- Era cu oile pe câmp şi se uita după un avion şi nu a văzut groapa din spatele lui..

3.Doi ciobani cu oile pe câmp. Către prânz îi apucă foamea, aşa că aştern straiţele la umbra unui copac, scot pita, slana şi ceapa şi încep să mănânce.

- Ioane, zice unul, ia du-te şi întoarnă oile, că or intrat în porumb şi-om plăti amendă. Ion se duce să scoată oile din porumb, iar Burcuş, dulăul, începe să dea târcoale mâncării.

- Ioane, hai repede, că Burcuş vrea să-ţi mânce slana!

- Mâncă pe mumă-sa, că brişca-i la mine!

4.Soacra lui Ion, ciobanul, vine cu mâncare la stână. În timp ce acesta se ospătează, cerul se acoperă de nori de furtună şi începe să fulgere şi să tune. Trăzneşte într-un tufiş de lângă ei. Ion zice:

- No, niii! După puţin timp, trăzneşte şi un copac.

- No, nii la el!

Iar când un trăznet o loveşte în plin pe soacră-sa, Ion trage concluzia finală:

- No, aşe mă!

5.O blondă care s-a săturat sa râdă toată lumea de ea se vopseşte brunetă, îşi schimbă numele şi pleacă din oraş.Pe drum vede un cioban cu o turmă de oi. Ce se gândeşte ea: toată viaţa lumea a făcut mişto de mine, ia să fac şi eu mişto de alţii, ca acum nu mai sunt blondă şi nu mă ştie nimeni. Zis şi făcut. Coboară din maşină şi se duce la cioban.

- Bade, dacă-ţi spun aşa dintr-o privire câte oi ai în turmă, îmi dai o oaie?

- Da, fata tatii.

Blonda se uită de jur împrejur şi spune:

- 201

- Da fata tatii, înţelegerea-i înţelegere, alege-ţi o oaie şi a ta să fie.

Zis si făcut. Blonda veselă se urcă în maşină, dar când să plece îi bate ciobanul îm geam:

- Fata tatii, dacă-ţi spun ce culoare naturală are părul tău, îmi dai câinele înapoi?

6.Doi ciobani merg la un restaurant mediteranean. După ce citesc meniul îl intreabă pe chelner:

- Dom'le dragă, ce îs acelea fructe de mare?

- Caracatiţă, calamar, rac, creveţi, răspunde chelnerul.

- Apoi bag de seamă, zice unul dintre ciobani, după cum zici dumneata, vulpea, ursul şi lupu' îs fructe de pădure!

7. Q: Cum se cheamă un cioban căruia lupul i-a mâncat o oaie?

A: Oaierless.

8.Un cioban în tren. Vine controlorul, îi perforează biletul şi apoi îi spune:

- Baciule, ia straiţa aia mare din drum, că nu pot să treacă pasagerii şi pune-o sus, în plasa de bagaje!

- Nu vreau!

- Pune-o cât ţi-e bine, că altfel, îţi fac proces-verbal şi plăteşti amenda!

- Nu vreau!

După ce plăteşte amenda, unul dintre călători întreabă pe cioban:

- Ai fabrică de bani de-i risipeşti pe amenzi? De ce n-ai vrut să-ţi pui straiţa sus?

- Păi, dacă nu-i a mea!

9. Ciobanul Ion merge pe uliţă, ducând de funie un berbec. Se întâlneşte cu badea Gheorghe.

- Unde meri cu boul ăsta?

- Care bou, eşti bolund, nu vezi că-i berbec?

- Păi, eu pe berbec l-am întrebat!

10. Un ţăran e întrebat de un vecin:

- Cum se cheamă pastilele alea pe care veterinarul le dă taurului?

- Nu ştiu, dar au un gust mentolat.