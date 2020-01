Cele mai bune bancuri cu chinezi. Cum tratează un chinez la clinica lui privată un avocat şarlatan

1.În faţa aeroportului Otopeni, un chinez urcă într-un taxi şi îl întreabă pe şofer:

– Câţi locuitori are Bucurestiul?

– Vreo 2 milioane

– Minunat! Deci toţi vă cunoasteţi între voi aici.



2. Un om, ieşit din spital după o spitalizare lungă, se întoarce acolo, să le facă o vizită colegilor de suferinţă.

El se opreşte la marginea patului unui nou pacient, un chinez, care a devenit brusc alb la faţă, se uita disperat spre el şi-i spunea în şoaptă:

– Woong sing hoo!

Apoi dă capul într-o parte şi moare.

Omul, iese foarte supărat de la spital, intră în primul restaurant chinezesc din zonă şi îi spune proprietarului:

– Scuză-mă, ce înseamnă “Woong sing hoo”?

– Mă, este o expresie stranie, poate din cauza pronunţiei, pentru că literalmente tradus înseamnă: “Gâtu măti, vezi că stai pe tubul de oxigen”

3.- E timpul să-ţi spun un lucru foarte important, i-am zis fiului meu de 15 ani.

- Despre ce e vorba, tată? îngână el.

- De fapt, tu ai fost adoptat, am şoptit eu.

- Dar e imposibil! exclamă el. Semănăm prea bine unul cu celălalt...

- Ei bine...i-am răspuns, asta pentru că suntem chinezi, la naiba!



4.Întrebare: Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului ?

Răspuns: Fiecare a încercat câte o parolă.



5.Bulă a făcut poze de buletin la 20 chinezi.

Ca să nu scoată pentru fiecare cate o poză separată, a scos o singură poză, in 20 de exemplare.

Toţi au fost mulţumiţi, doar un singur chinez s-a intors supărat.

- Asta nu-i poza mea, zice chinezul.

- Cum aşa? Nu-i faţa ta?

- Ba da, dar cămaşa nu e mea.



6.Un doctor român se întoarce din China, unde participse la un congres internaţional pentru reducerea natalităţii.

Toţi se adună în jurul lui, curioşi să afle cum au rezolvat chinezii problema.

– E foarte simplu. Când bărbatul vine la consultaţie, doctorul îl pune să-şi aşeze testicolele pe masă, le ţine bine, ia ciocanul şi le

trage una tare cât poate.

Pe cei prezenţi îi trece un fior rece pe spinare.

Unul zice cu jumătate de voce:

– Dar nu doare?

La care doctorul, calm:

– Doar dacă-mi dau din greşeală cu ciocanul în deget.



7.Un medic chinez şi-a deschis o clinică privată în SUA şi la intrare a afişat o reclamă mare pe care scria: “Tratamentul costă 20 de dolari, în caz că boala nu vă trece, vă vom returna 100 de dolari.”

Un avocat, considerând o bună ocazie de a face rost de 100 de dolari, intră în clinică:

Avocatul:

– Mi-am pierdut gustul!

Chinezul:

– Soră, adu medicamentul din cutia numărul şapte şi picuraţi-i pacientului în gură trei picături.

Avocatul:

– Ptiu, este benzină!

Chinezul:

– Felicitări, v-aţi recăpătat gustul, vă costă 20 de dolari.

Plăteşte iritat avocatul şi pleacă clocind o răzbunare… Vine înapoi a doua zi.

Avocatul:

– Mi-a dispărut memoria, nu-mi mai amintesc nimic.

Chinezul:

– Soră, adu medicamentul din cutia numărul şapte şi picuraţi-i pacientului în gură trei picături.

Avocatul, enervat:

– Nuuu, acolo este benzină!… Mi-aţi dat şi ieri!

Chinezul:

– Felicitări, v-aţi recăpătat memoria, vă costă 20 de dolari.

Avocatul, gata să crape de ciudă, plăteşte cei 20 de dolari dar bineînţeles că se întoarce a treia zi pentru a recupera banii.

Avocatul:

– Am o vedere foarte proastă, aproape că nu pot să văd nimic.

Chinezul:

– Din păcate nu am nimic pentru tratarea acestei boli. Poftiţi cei o sută de dolari.

Avocatul, fericit, ia bancnota dar când se uită la ea vede că-i de 20 de dolari.

Avocatul:

– Dar…nu sunt decât 20 de dolari!

Chinezul:

– Felicitări, v-ati recăpătat vederea cea bună, vă costă 20 de dolari.



8.Un român şi un chinez se întâlnesc într-un tren.

Chinezul, fiind politicos vrea să facă cunoştinţă.

- Ian Kun Khoy!

La care românul:

- Vasile cu două.



9. Pe un vas al marinei militare americane era un bucătar chinez. Scund şi slab, acesta era ţinta glumelor proaste făcute de echipaj, glume la care, oricât de proaste ar fi fost, nu se supăra niciodată.

Într-o seară, după câteva luni, echipajul s-a hotărât că este timpul să termine cu glumele proaste, motiv pentru care l-au chemat să-l înştiinţeze:

– Uite, de când eşti pe vas, ţi-am făcut tot felul de glume şi tu nu te-ai supărat deloc. De azi îţi promitem că nu o să-ţi mai facem nici-o glumă proastă.

– Bine, dacă voi promiteţi că nu mai faceţi glume proaste, atunci şi eu promit că nu mai fac pipi în ciorba voastră!



10. Mare concurs de full contact. În finală, Bulă şi un chinez, se bat, dar nu învinge nimeni.

- Fiecare va avea dreptul la câte o lovitură, spune arbitrul. Să înceapă chinezul!

Se apropie chinezul de Bulă, îi trage una de rămâne Bulă fără suflare câteva minute. Se scoală Bulă clătinându-se şi întreabă:

- Ce-a fost asta?

- Cheia dragonului, zice chinezul.

Vine rândul lui Bulă să lovească. Bulă duce fulgerător mâna la spate, se roteşte şi-l loveşte pe chinez de-l zboară din ring. Aruncă arbitrul apă pe chinez, se trezeşte chinezul cu greu, şi întreabă cu ultimele puteri:

- Ce-a fost asta?

- Cheia franceză, răspunde Bulă.