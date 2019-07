Cele mai bune bancuri cu avocaţi. De ce rechinii nu atacă apărătorii? Din colegialitate

1.Observând o eroare în agenda Sf. Petru, Dumnezeu îl sună pe Satana.

-Se pare că accidental, ai primit câţiva dintre oamenii mei: un profesor, un doctor şsi un fermier.

-Da, răspunde Satana, cu atât mai bine pentru mine.

Dumnezeu spune:

-Ai face bine să mi-i trimiţi imediat înapoi!

Satana spune:

-Nici vorbă, îi păstrez.

-Trimite-i imediat aici, că de nu te dau în judecată.

Satana râde şi zice:

-Şi unde crezi că găseşti un avocat?

2.Steve zace pe patul de moarte şi Jack, partenerul lui avocat de 40 de ani stă lângă el.

-Jack, trebuie să-ţi mărturisesc ceva. Mă culc cu soţia ta de 30 de ani, eu sunt tatăl fiicei tale şi fur din firma de 20 de ani.

-Relaxează-te, spune Jack, şi nici să nu te mai gândeşti la asta. Eu sunt cel care ţi-a pus arsenic în Martini.



3.Un avocat tocmai se trezise din anestezie după operaţie şi soţia stătea lânga el. Îşi deschide ochii încet, şi spune:

-Eşti frumoasă! Şi apoi adoarme din nou.

Soţia nu-l mai auzise spunând aşa ceva aşa că rămâne lânga el. După câteva minute, deschide iar ochii şi spune:

-Eşti drăguţă!

Soţia este dezamagită că în loc de frumoasă a spus drăguţă. Şi zice:

-Nu mai sunt frumoasă?

Avocatul răspunde:

-Medicamentele îşi pierd efectul.

4. Când merge un avocat în rai?

Când iadul e plin.

5.Avocatul îşi întreabă clientul:

- Acum pe bune, ai jefuit casa ălora?

Clientul:

- N-am jefuit, îţi jur că n-am luat nimic…

Avocatul:

- Şi atunci de unde o să mă plăteşti?

6.Doi avocaţi intră într-o cafenea, îşi comandă câte un suc şi îşi scot sandwich-urile proprii.

Chelnerul spune:

- Mă scuzaţi, la noi este interzis să veniţi cu mâncarea proprie.

Avocaţii s-au uitat la chelner, pe urmă s-au privit reciproc şi au schimbat sandwich-urile între ei.

7.Avocatul: Domnule doctor, înainte de a începe autopsia aţi verificat pulsul?

Martorul: Nu.

Avocatul: Aţi verificat tensiunea arterială?

Martorul: Nu.

A: Aţi verificat dacă respira?

Martorul: Nu.

Avocatul: Atunci este posibil ca pacientul dumneavoastră să fi fost în viaţă în momentul când aţi început autopsia?

Martorul: Nu.

Avocatul: Cum puteţi fi atât de sigur de asta, domnule doctor?

Martorul: Deoarece creierul său era într-un borcan pe biroul meu.

Avocatul: Dar pacientul nu putea, totuşi, să fie în viaţă?

Martorul: Acum, dacă stau să mă gândesc, este posibil să traiască exact în momentul acesta practicând avocatura cine ştie pe unde...

8.- De ce rechinii nu atacă avocaţii?

- Din colegialitate.

9. Consiliul local al oraşului observă ca cel mai tare avocat din oraş nu făcuse niciodată o donaţie în scop de caritate. Pentru a-l convinge să o facă, primarul îl cheamă la el în birou:

- Domnule avocat, am observat că veniturile dumneavoastra anuale se ridică la peste 1.000.000 de dolari. Cu toate acestea, niciodată nu aţi făcut vreo donaţie comunităţii...

- Dacă tot aţi căutat informaţii despre mine, nu aţi observat că mama mea este bolnavă, iar medicamentele de care are nevoie depăşesc de câteva ori veniturile ei?

- Nu, răspunse primarul jenat.

- În al doilea rând, fratele meu, veteran de război, este condamnat într-un scaun cu rotile şi este orb.

Primarul începu să-şi ceară scuze, dar fu întrerupt:

- În plus, sora mea a murit într-un accident lăsând orfani trei copii.

Umilit, primarul:

- Nu ştiam, mă iertaţi...

Însă avocatul continuă:

- Nu văd de ce v-aş da dumneavoastra bani, dacă nu le dau nici lor..

10. Un inginer, un avocat şi un contabil naufragiază pe un rest de barcă pe ocean.

În timp ce pluteau în derivă, apare insula salvatoare la orizont.

Inginerul propune să înoate pe rând şi să tragă barca după ei până la insulă.

Primul înoată inginerul care, profitând de cunoştinţele sale tehnice, era sigur că va duce barca la mal.

Din senin, apare un rechin şi ceilalţi doi abia reuşesc să îl tragă în barcă mai mult mort.

Avocatul îşi face cu greu curaj gândindu-se că îi va ţine o pledoarie rechinului şi că îl va convinge cu vorbe meşteşugite.

Nici nu intră bine în apă, că apare rechinul şi aproape că îl sfâşie.

Contabilul intră în apă zâmbind.

Apare rechinul şi începe să împingă barca spre mal, ajutându-l pe contabil.

Miraţi, ceilalţi întreabă:

– Fenomenal! Cum ai reuşit?

– I-am spus că îl scap de Fisc!

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: