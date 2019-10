Cele mai bune bancuri cu Ştefan cel Mare. Cum s-a întâlnit domnitorul moldovean cu celebrul cântăreţ Gică Petrescu

1.În timpul unei bătălii, Ştefan cel Mare spune să nu se mai omoare ca proştii şi propune să se întâlnească peste un an, fiecare să aducă câte un câine să se lupte. Peste un an se întâlnesc, turcii aduc un pitbul mare, fioros, iar românii aduc un pechinez şi încep să se lupte. Deodată pechinezul înghite pitbulul. Mehmed supărat îi spune lui Ştefan:

-Cum e posibil aşa ceva, am dat o grămadă de bani pentru a antrena câinele.

-E eu am cheltuit toţi galbenii pentru a-i face operaţie estetică crocodilului meu.

2.Ştefan cel Mare, după o bătălie crâncenă, reuşeşte să scape cu viaţă, împreună cu un mic grup de oşteni. Pe urmele lor oastea otomană, câtă frunză şi iarbă.

În depărtare se vede o pădure. Ştefan:

- În pădure!

Când ajung în pădure, Ştefan comandă:

- Toată lumea sus în copaci!

Peste o leacă de vreme, oştenii în copaci, agăţaţi de crăci, încep să se neliniştească:

- Să mai stăm aşa, Măria Ta?!

- Mai staţi mă, că abia acum intră turcii în pădure!

Peste un timp, iară:

- Să mai stăm, Măria Ta?

- Mai staţi, mai staţi că acuma trec pe sub noi!

- Da', Măria Ta,... dar măcar caii putem să-i lăsăm jos?!

3.Ştefan cel Mare, trezindu-se după un vis de groază cu ţara în primejdie, măreţ se scoală din mormânt.

– Unde sunteţi oştenii mei?

– La Turci, la All Inclusive, Măria Ta!

4.Într-o bătălie, pe Ştefan cel Mare îl cam dovedeau turcii.

- Pi cai, moldovenii mei! dă retragerea măria sa.

- N-avem cai, Măria Ta!

- Atunci, pi curând, voinicii mei!

5.Bulă întrebat la şcoală.

- Care domnitor a domnit cel mai puţin?

Răspunsul lui Bulă:

- Ştefan cel Mare.

- Păi cum mă, pinguin atomic?

- Foarte simplu: de la 14:57 până la 15:04.

6.Ştefan cel Mare adunase tot norodul la oaste. Se anunţa bătălie cruntă. Ştefan iese în faţa oştirii adunate pe câmpul de luptă:

- Vitejii mei, vom lupta până la unu!

- Aşa ziceam şi noi, că pe la unu şi ceva e prea cald...

Vine un sol turc la poarta lui Ştefan cel Mare. Un străjer fuge repede să-l anunţe pe domnitor:

- Mărite, la poartă e un sol turc care vrea să vă vorbească!

- Şi ce vrea?, întrebă Ştefan.

- Nu ştiu, a spus doar că „Vreau cu Măria Sa!”.

- Asta nu se poate! Orice s-ar întâmpla pe Măria mea nu i-o dau nici in ruptu’ capului!

7. Proful:

– Bine! Ei, copii, după ce am vorbit atât de mult despre conducătorii de seamă ai ţării noastre, spuneţi-mi şi mie care dintre ei vi s-a părut mai luminat?

– Ştefan cel Mare?

– Bravo, Vasilică! De ce crezi tu asta?

– Cum de ce? L-am văzut noaptea, la Iaşi, călare pe cal, încadrat de nu mai puţin de patru reflectoare!

8. Dacă Dumnezeu crea internetul de la începutul lumii astăzi ştiam şi noi ce statusuri aveau marile personalităţi istorice la messenger, de exemplu:

Ştefan Cel Mare: - "Da-ţi un buzz când năvălesc turcii" sau "Plecat să zidesc o mânăstire"!

Adolf Hitller: - "Supărat, mi-a venit factura la gaz"

Ultimul status al Prinţesei Diana: - "Caut şofer cu experienţă"

Ion Creangă: - "La cireşe, BRB"

Ultimul status al lui Nicolae Ceauşescu: - "La un Counter Strike"

Osama Bin Laden: - "Invisible to everyone!"

Ana lui Manole: - "Prin casă"

9. Ştefan cel Mare umbla cu voinicii după el prin Ţara Moldovei. Trecând pe lângă un lan de grâu, aud o voce dumnezeiască ce cânta de se oprea în loc apa izvoarelor şi amuţeau păsările câmpului.

Ştefan se îndreptă spre locul cu pricina, prin grâul înalt cât omul, şi zări un prunc ca de vreo zece ani ce cânta cu atâta foc.

- Cum te cheamă, pruncule cu glas de aur?, întrebă Ştefan.

- Gică Petrescu, Măria Ta.

10. Ştefan cel Mare stătea în sala mare a palatului şi se uita la video. Un film meseriaş cu Van Damme. La un moment dat, intră aprodul Purice ca o vijelie în sală şi spune pe nerăsuflate:

- Măria Ta, a intrat turcul în ţară!

- Sunt mulţi?, întreabă Ştefan.

- Câtă frunză şi iarbă, Măria Ta!

- De unde naiba facem rost de atâtea scaune, aproade Purice?!