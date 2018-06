Bancuri cu evrei. Bunica unui copil dispărut în mare: „Doamne, adu-mi nepotul înapoi. Şi să ştii că avea şi o pălărie“

1.Iţic avea o gogoşerie lângă Manhatan Bank.

Într-o zi vine Ştrul la Iţic şi îi spune:

– Bă Iţic, nu-mi împrumuţi şi mie 100$, că şi aşa ai gogoşerie în faţă la Manhatan Bank şi merge bine treaba?

– Măi Ştrul, îmi pare rău, dar nu pot.

– Păi de ce ?

– Am un contract cu Manhatan Bank. Ei nu vând gogoşi, iar eu nu împrumut bani.

2. La un bijutier, soţia unui evreu probează o brăţară masivă din aur, apoi îşi întreabă soţul, dacă îi place.

Soţul verifică preţul în catalog apoi îi spune:

– Nu, dragă! Brăţara asta te îngraşă!

3. Într-un spital un bărbat se duce la laborator pentru a-şi face o analiză de urină. Sora medicală rămâne surprinsă când vede că bărbatul a venit cu o găleată întreagă de urină. Se uită la el şi-i spune:

- Domnule Isaac, nu am nevoie de atâta urină. E prea multă. O sticluţă îmi ajunge.

Dar bărbatul insistă şi până la urmă i se acceptă toată găleata. A doua zi, este sunat de la spital acasă şi este informat că în urma analizelor, toată urina depusă a ieşit perfectă. Bărbatul pune mâna pe telefon şi-şi sună prietenii, strânşi într-un bar şi zice:

- Abraham, te-am sunat ca să le comunici celorlalţi că am ieşit cu toţii foarte bine la analize...

4. De ce au evreii nasul mare?

Pentru că aerul este gratis!

5. Cică un evreu moare şi ajunge în rai şi merge la Dumnezeu şi spune:

- Doamne, vreau să mă primeşti în rai!

- Bine măi, dar ce-ai făcut tu ca să te primesc în rai?

- Am dat un leu la un cerşetor!

- Bine, dar nu-i de ajuns! Ce ai mai făcut?

- Am mai dat un leu la un cerşetor!

- Bravo, dar nu-i destul, ţi-am mai spus.

- Doamne, Doamne, dar am mai dat un leu la un cerşetor!

- Petre, dă-i lu' ăsta trei lei şi dă-l nabii afară!

6. Un evreu, trăgea să moară. Cu glasul aproape stins, întreabă:

- Iţic e aici?

- Da, tată! Sunt aici!

- E şi Rachela?

- Da! Sunt aici!

- Sunteţi toţi lângă mine?

- Daaa ! Suntem toată familia!

- Băi! Voi aţi înnebunit? Şi la magazin cine vinde?

7. În SUA la emisiunea “Vrei să fii milionar” ajung în etapa finală un polonez şi un evreu, astfel că se fac pariuri unde toţi se înghesuiesc să parieze pe evreu, în timp ce pe polonez a pariat doar o singură persoană, cel mai probabil, nevastă-sa sau altă rudă apropiată.

Începe concursul şi după seria de întrebări la final cei doi au punctaj egal. În această situaţie prezentatorul pune o întrebare decisivă, evreul nu ştie şi pierde concursul. Mulţi oameni au pierdut o grămadă de bani în ziua aceea.

Un reporter reuşeşte să intre în culise şi să-l prindă pe evreu, adresându-i întrebarea:

- Cum vă simţiţi după ce aţi distrus şansa altora de a câştiga bani şi mai ales şansa dumneavoastră de a câştiga mulţi bani?

- Ca un adevărat om de afaceri, răspunde evreul zâmbitor.

- Cum adică?

- Ghici cine a pariat pe polonez!?

8. Un evreu îi dă sfaturi în afaceri fiului lui:

- Fiul meu, dacă vrei să fii un bun om de afaceri, trebuie să fii cinstit!

Totdeauna trebuie să-ţi ţii cuvântul dat!

Uită-te la mine: am zis că iau, am luat! Am zis că dau, am zis!

9. O bunică evreică îşi urmărea nepotul cum se joacă pe plajă când un val uriaş vine şi îl ia în larg.

Se roagă: "Doamne te rog adu-mi nepotul înapoi, te implor, este singurul meu nepot".

Imediat un val la fel de mare ca primul îl aduce pe nepot înapoi, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Atunci, bunica se uită spre cer şi zice: "Doamne, să ştii că avea şi o pălărie".

10. Un arab intră în magazinul unui evreu şi cere sutiene de culoare neagră. Evreul, mirosind o afacere bună, îi spune că sutienele negre sunt rare, că i-au rămas doar câteva şi îi cere 40 euro pe bucată. Arabul cumpără 6 bucăţi, dar revine peste câteva zile şi mai cere două duzine. Evreul îi spune că marfa este din ce în ce mai rară şi i le vinde cu 50 euro bucata. După o lună, arabul revine şi cumpără toate sutienele rămase, plătindu-le de data asta cu 60 de euro bucata.

Evreul, ros de curiozitate, îl intreabă ce face cu atâtea sutiene negre, la care arabul îi răspunde:

- Le tai în două şi din jumătăţile obţinute fac fesuri mici, negre, pe care le vând evreilor cu 100 euro bucata.