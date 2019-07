Bancuri despre beţivi. În ce constă un prânz cu şapte feluri pentru un bărbat

1. - Fiule, ce s-a întâmplat azi-noapte?

- Păi, ai ajuns acasă beat dupa 3 dimineaţa şi ai luat-o razna. Ai rupt măsuţa din sufragerie, ai vărsat pe coridor şi ţi-ai făcut un ochi vânăt când ai dat cu capul de uşă.

- Atunci de ce este totul într-o ordine atât de perfectă, atât de curat, am primit un trandafir roşu şi micul dejun mă aşteaptă pe masă?

- Ah, asta-i simplu, îi răspunde fiul. Mama te-a târât până în dormitor şi când a încercat să-ţi dea jos pantalonii, i-ai spus: „Lasă-mă în pace, tâ*fă ce eşti, sunt bărbat însurat!”.

2. La o bere, toţi se veselesc, numai unul e trist.

- Ioane, de ce eşti trist?

- Am aflat că nevastă-mea are SIDA...

O pauză lungă...

- Am glumit, băieţi. Ce v-aţi îngălbenit aşa?

3. La scurt timp după ce se deschide barul apare un bărbat slab, neras, cu o figură mahmură, cu hainele mototolite şi se adresează barmanului:

- Spune-mi, te rog, m-ai văzut astă-noapte pe aici?

- Bineînţeles.

- Şi am consumat de vreo sută de euro?

- Cam aşa ceva.

- Bine, gata, m-am liniştit. Credeam că i-am pierdut...

4. Un beţiv rătăceşte prin cimitir. La un moment dat, vede un tip care se distrează cu două gagici:

- Ascultă, frate, ai două, dă-mi şi mie una...

- Da, chiar acum, răspunde ăsta ironic. Dacă-ţi trebuie, ia lopata şi dezgroapă-ţi!

5. Bulă, puţin abţiguit, merge la doctor, acuzând dureri de cap. Doctorul îl consultă, după care îi spune:

- Nu pot să pun un diagnostic bolii dumneavoastră astăzi. Cred că de vină este alcoolul.

6. Un marinar stă în portul Marsiliei şi bea de nu se mai ţine pe picioare. Un trecător intră în vorbă:

- Ştiţi că anual mor peste 10.000 de francezi din cauza băuturii?

- Nu mă interesează! Eu sunt rus.

- Nicio problemă, doctore, am să revin când sunteţi treaz...

7. În ce constă un prânz cu 7 feluri pentru un bărbat?

- Un hamburger şi 6 beri.

8. Un tip, rupt de beat, iese dintr-un bar. Se duce în parcare şi începe să pipăie maşinile pe plafon.

Un sofer îl vede şi-l întreabă:

- Ce faci, frate, ce cauţi?

- Îmi caut maşina, zise beţivul, clătinându-se pe picioare!

- Păi şi de ce le pipăi pe plafon, ce, nu sunt toate la fel?

- Ntzzz! A mea are girofar...

9. Să-ţi fie ruşine, zice nevasta. Iar ai venit beat acasă!

- Ca să respectăm adevărul, nu eu am venit, m-au adus vecinii.

10. A doua zi după un chef monstruos:

- Nu cred, mă, c-am fost atât de beat…

- Frate, după ce a anunţat în metrou ce staţie urmează, te-ai aşezat în genunchi şi le-ai zis călătorilor că ţi-a vorbit Dumnezeu.



