Bancuri celebre din viaţa de cuplu. Ce-i spune lui Ion propria mamă atunci când Maria naşte un copil negru

1. Maria era la spital unde năştea al cincilea copil.

Vine Ion şi întrebă :

- De ce e copilul aşa negru ?

Maria:

- Păi, Ion, când l-am născut nu aveam lapte şi mi l-a alăptat o negresă.

Vine şi mama lui Ion.

Mama:

- Ion, de ce e copilul aşa negru?

- Păi când Maria l-a născut nu a avut lapte şi l-a alăptat o negresă.

Mama:

- Păi, Ion, nici eu nu am avut lapte când te-ai născut şi ţi-am dat lapte de vacă şi nu am ştiut că până acum am crescut un bou.

2. Mario, nu ştiu cum să-ţi spun, mi-e cam ruşine...

- Spune, Ioane, spune!

- Aş vrea să ne întâlnim diseară!

- OK! Sunt de acord.

- O, ce veste minunată! La ce oră intri pe Facebook?

3. Ioane, vino diseară la mine acasă, că-s singură!

- Vin, Mario. Dar pentru ce?

- Ca să-mi repari televizorul!

4. Maria către Ion, punându-şi capul tandru pe umărul lui:

- Ioane, ce ai găsit tu la mine de m-ai luat de nevastă?

- Nu ştiu, răspunse Ion, că eram beat.

5. Ion gonea cu viteză mare pe autostradă.

La un moment dat, Maria aude la radio: un şofer circulă pe contrasens cu viteză foarte mare şi reprezintă un mare pericol.

Maria pune mâna pe telefon şi îl sună:

- Ai grijă la trafic că au anunţat că un nebun circulă cu mare viteză pe contrasens.

La care Ion:

- Numai unu?! Eu văd cum vin cu sutele şi tot pe contrasens.

6. - Auzi, Ion, sunt doar două lucruri pe lumea asta care te împiedică să devii un dansator excelent!

- Care-s alea, draga mea Maria?

- Picioarele!

7. Maria, către Ion:

- Ioane, ai auzit? Se scumpeşte băutura.

Ion catre Maria:

- Asta e, Marie! O să mâncăm mai puţin.

8. Cică Ion vine acasă şi o găseşte pe Maria dezbrăcată.

- Ce ai, fată, de stai dezbracată?

- Păi nu am haine!

Merge Ion la dulap, îl deschide şi zice:

- Uite, fată, ai fuste, rochii, Salut, Vasile! şi bluze!

9. - Marie, zice Ion, primarul se laudă că s-a culcat cu toate muierile de pe uliţa noastră, în afară de una.

- Aia trebuie să fie amărâta aia de baba Anica! zice Maria.

10. Ion şi Maria se cunosc pe plajă. Se privesc, se îndrăgostesc şi se căsătoresc repede. În noaptea nunţii, Ion îi spune Mariei:

- Iubito, de azi înainte te voi numi Eva.

- De ce? întreabă Maria.

- Pentru că eşti prima mea femeie.

- Bine, atunci eu te voi numi Peugeot.

- De ce?

- Pentru că eşti numărul 206!