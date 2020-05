VIDEO Imagini de pe şantierul celui mai scump pod de peste Dunăre. Care este stadiul lucrărilor

Imagini cu stadiul lucrărilor la podul de peste Dunăre au fost postate de preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.

„La podul peste Dunăre, în toată această perioadă lucrările nu s-au întrerupt, s-au implementat măsuri de protecţie şi s-a lucrat în mod responsabil, astfel încât toţi cei implicaţi să fie în siguranţă”, scrie preşedintele CJ.



Zilele trecute, pe şantier, la blocul de ancoraj susţinere pod s-a ajuns la faza 7 (din 10), „mai sunt 5 metri şi jumătate până la cota sub radier. Constructorul speră ca până la finele lunii mai să aibă şi egalizarea turnată şi să înceapă armarea la radier.



Iar la turn: armarea totală va fi finalizată săptămâna aceasta. Aproape jumătate din radier este turnat şi s-a început şi armarea pereţilor”, descrie Hworia Teodorescu stadiul lucrărilor la pod, în zona malului tulcean.

VIDEO: Horia Teodorescu, preşedintele CJ Tulcea

Noul pod proiectat peste Dunăre va uni judeţele Brăila-Galaţi de Tulcea, în zona Jijila, şi ar urma să fie inaugurat în 2021. Proiectul presupune amenajarea, în total, a 23 kilometri, dintre care 17 kilometri vor fi pe teritoriul judeţului Tulcea.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de 2 kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Podul care va lega Moldova şi Muntenia de Dobrogea va costa circa 500 milioane de euro. Va fi cel mai scump pod din istoria României şi al doilea proiect de infrastructură, ca valoare, de pe tot cursul Dunării (după Porţile de Fier).

Lucrările de pregătire a terenului au început din decembrie 2018.

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin. Pe ambele secţiuni de drum, viteza maximă permisă va fi de 80 km/h.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu 4 giratorii şi 1 nod rutier. Până la km 7+940 va avea 2 benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu 2 intersecţii.

Podul suspendat va fi poziţionat pe drumul principal Brăila-Jijila, între km 4+596,10 şi km 6+570,52, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (măsurat de la Sulina). Lungimea sa totală va fi de aproape 2 kilometri, mai exact 1.974,30 metri. Dintre aceştia, 489,65 metri reprezintă deschiderea laterală pe malul dinspre Brăila, iar 364,65 metri - cea de pe malul dinspre Tulcea. De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, fiecare în lungime de 110 metri. Podul suspendat va avea o înălţime de cel puţin 38 metri de la nivelul maxim de inundaţie al Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat va fi de 31,70 metri.

