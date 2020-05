VIDEO Imagini devastatoare cu caii sălbatici maltrataţi la Letea. Lungul drum al salvării hergheliei din Delta Dunării

Activiştii de la ARCA au celebrat momentul prin postarea unui album de fotografii, care arată o parte din eforturile prin care comunitatea pentru drepturile animalelor s-a mobilizat spre salvarea cailor sălbatici de la Letea.

GALERIE FOTO: CAII DE LA LETEA ÎN MAI 2011

Iată ce au scris ei joi, 21 mai, pe pagina de Facebook:

„Astăzi s-au împlinit exact 9 ani de la acea zi de neuitat în care destinul nostru şi cel al cailor sălbatici de la Letea au început să se ţeasă unul în jurul celuilalt, până la îngemănare.

În mai 2011, echipa noastră descoperea, la Letea, 70 de cai sălbatici capturaţi şi băgaţi cu forţa într-un ţarc de doar câţiva metri pătraţi. Toţi urmau să fie vânduţi la abator, de către localnici.

Încercările noastre iniţiale de eliberare, prin alertarea autorităţilor şi vorba bună nu au funcţionat: 54 de cai au fost încărcaţi în TIR-ul care urma să-i transporte spre moarte.

Noi am plecat în urmărirea lui şi zeci, dacă nu sute de persoane, au ieşit şi ele pe traseu, să ne ajute. Am reuşit să oprim transportul abia la Urleasca (jud. Brăila). Acolo, toţi acei cai au fost eliberaţi, apoi îngrijiţi şi supravegheaţi câteva luni la o fermă unde li s-au asigurat toate condiţiile necesare. A fost atunci o mobilizare fără precedent a voluntarilor cu care, între timp, am format o adevărată familie. Vă mulţumim şi vă iubim!

După câteva luni, i-am întors acasă, în mediul lor natural, la Letea, unde aleargă liberi şi astăzi.

Dar marele secret este, după noi, ce am făcut de atunci încoace. Am fi putut să-i arătăm cu degetul pe localnici, să îi învinovăţim, să îi insultăm, să le trimitem poliţia pe cap, să-i ameninţăm cu procese şi aşa mai departe. În loc de asta, însă, am încercat să îi înţelegem şi să privim lucrurile şi din perspectiva lor.

Am înţeles astfel că, pentru oamenii de la Letea, vândutul cailor la abatoare era un act disperat, venit dintr-o nevoie de supravieţuire şi (eventual) dintr-o mică ignoranţă în ceea ce privea adevăratul potenţial al acelor animale, nu din cruzime. Aşa că, în aceşti nouă ani, ne-am dat seama cât de important este să schimbăm mentalitatea întregii comunităţi, prin educaţie şi disponibilitate către dialog şi înţelegere. Făcând asta, tratăm problema în amonte: în loc să apărem în peisaj abia când relele tratamente împotriva animalelor se produc, am ales să apărem cu mult timp înainte, TOCMAI ca acele rele tratamente să nu se mai producă. Şi, credem noi, am reuşit.

Astăzi, în loc să vândă toţi caii din Letea la abatoare pentru doar câteva mii de lei, localnicii au înţeles că, lăsându-i în viaţă şi ajutându-i să trăiască liberi şi fericiţi, dar valorificând exact această frumuseţe a libertăţii şi fericirii lor, pot face mult mai mulţi bani de-atât. Astăzi, caii de la Letea sunt celebri în toată lumea şi, prin simpla educare a acelor oameni, viaţa întregii comunităţi (atât cea a oamenilor cât şi cea a animalelor) s-a schimbat şi se centrează pe acest nou brand: Caii Sălbatici de la Letea.

Alegeţi şi voi calea cea bună, în viitor: calea dialogului, a înţelegerii, a cooperării şi a schimbării reale. Adică acea schimbare care se adresează mai mult cauzelor şi mai puţin efectelor.

PS - după cum probabil v-aţi dat seama din poze, unul dintre oamenii minunaţi care ne-au ajutat atunci (şi nu doar atunci) a fost scumpa noastră Cristina Ţopescu. Nu o s-o uităm niciodată.

📷 Alex Tanasescu, Alexandra Tanasescu, Kuki Barbuceanu, George Nedelcu“

