VIDEO Filmul atacului cocalarilor din Delta Dunării: „Erau aşa beţi, încât era să intre în mal“

Daniel Petrescu (44 ani) a fost lovit în ochi, vineri, de un pahar din sticlă, cu picior, aruncat de doi bărbaţi din Argeş care se plimbau pe canalele deltei cu o şalupă puternică, făcând valuri periculoase. Paharul i s-a spart în faţă, iar ghidul s-a umplut de sânge spre spaima ornitologilor germani care-l însoţeau. Poliţia a deschis dosar penal pentru lovire sau alte violenţe, deşi fapta putea avea urmări mortale. Dacă ar fi fost lovit în tâmplă, în cap sau dacă cioburile nimereau carotida, ghidul era mort.

„Era a treia oară când treceau pe lângă noi în aşa viteză. Le-am făcut semn să încetinească, că ne răstoarnă cu barca. S-au enervat, ne-au făcut semne <de bine>, ne-au înjurat şi au început să facă rondouri cu şalupa prin jurul nostru. Eram sigur că urmează ceva, de aceea am şi scos telefonul să-i filmez“, povesteşte Daniel Petrescu pentru „Adevărul“.

Cei doi bărbaţi circulau cu o şalupă cu număr de identificare 02327 SN, înmatriculată la Căpitănia Snagov. Preocupaţi să arunce înjurături, ei n-au observat că barca lor se îndreaptă vertiginos spre mal, pentru că nimeni nu mai era atent la condusul ambarcaţiunii, ci la răfuială.

Cu capul întors total spre adversar, bărbatul care pilota şalupa (şi purta ochelari negri de soare când afară era înnorat) a pierdut de două ori controlul direcţiei, reuşind să redreseze barca în ultima clipă. „Erau aşa beţi că era să intre cu barca în mal“, relatează ghidul.



În şalupă erau şi doi copii, care au început să ţipe puternic când pilotul a virat brusc ca să se ducă înapoi peste barca plină de turişti. La trecerea în forţă pe lângă ei, al doilea bărbat, care era pasager în spatele şalupei, a aruncat un pahar din sticlă direct spre Petrescu. Acesta a fost lovit puternic în ochi, paharul s-a făcut ţăndări, iar cioburile i-au rămas înfipte în faţă.

Scena este terifiantă. Nemţii din barca lui Petrescu sunt îngroziţi. „Bine totuşi că m-a nimerit pe mine şi nu pe turista din spate. Cine ştie ce putea păţi“, spune ghidul. „A fost înfricoşător. Din senin au început să strige la noi, deşi noi mergeam paşnic. Apoi au întors barca şi au aruncat paharul. Înspăimântător! O experienţă negativă din România“, s-au crucit nemţii.

Incidentul s-a produs pe canalul Eracle, de pe Dunărea veche – cum spun cunoscătorii. Barca lui Petrescu se îndrepta spre lacul Trei Iezere, aflat la nord de Maliuc. Cei doi bărbaţi din Argeş au fost găsiţi în Crişan, acolo unde parcaseră barca, la o pensiune. Ei au spus poliţiştilor că ghidul i-a ameninţat şi i-a provocat, speriindu-le copiii care n-au mai dormit noaptea. Agresorul este argeşean şi are 43 ani.

Un decalog pentru Delta Dunării

Deşi ar trebui să aibă un set de reguli pe care să le respecte cu sfinţenie la intrarea în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, turiştii români continuă să se comporte în deltă ca pe şoselele României sau Ungariei, unde fac prăpăd. Cu toate că Delta Dunării este un sanctuar al naturii (care şi-aşa este tulburată de prezenţa omului), preţioasa rezervaţie este tratată ca o junglă în care nu mai există limite.

„Există reguli date de Autoritatea Navală Română şi restricţii trasate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Dar le respectă doar cei care au cultura naturii – oameni care vor să trăiască în armonie în natura, să o protejeze şi să o lase şi urmaşilor să se bucure de ea. Ceilalţi trăiesc la întâmplare. Cum îi vedeţi pe şosele, aşa se comportă şi aici“, spune Mihai, proprietar de ambarcaţiune de mică putere.

Ghidul Daniel Petrescu spune că va face demersuri, împreună cu alţi iubitori al locului, pentru a face un decalog al Deltei Dunării. Aceste 10 porunci ar fi concepute pentru a ocroti rezervaţia şi pentru a lăsa oamenilor plăcerea de a fi într-un loc unicat al planetei. Sunt reguli elementare de bun-simţ - cum ar fi să încetineşti până la oprire când te întâlneşti cu altă barcă, mai ales dacă e mai mică, „nu să te dai în bărci“, cum spune ghidul.

„Am discutat cu Teodor Frolu şi cu Ivan Patzaichin să întocmim un decalog al Deltei Dunării, pe care turiştii să-l primească la intrarea în rezervaţie. Fie că-şi obţin online permisul de intrare, fie că îşi cumpără bilet de la Tulcea, fie că sunt preluaţi de un ghid sau sunt cazaţi la o pensiune, turiştii să aibă un fluturaş cu desene şi explicaţii despre ce au voie şi ce nu au voie să facă pe teritoriul rezervaţiei. Da, este o idee foarte bună să primească şi un SMS pe telefonul mobil odată ce au intrat în rezervaţie – ca la roaming, atunci când ajungi în altă ţară. Atunci ei nu mai pot spune că n-au ştiut, pentru că oricum nu se interesează din proprie iniţiativă de regulile locului“, arată Petrescu.

Realitatea din paradisul Deltei Dunării

Comportamentul unui turist în Delta Dunării ar trebui să fie grijuliu faţă de natură, faţă de faună, faţă de floră, faţă de oameni. Dar dorind să obţină senzaţia maximă, efemeră de altfel, amatorii merg cu bărcile, aparatele foto şi telefoanele mobile în mjilocul stolurilor de păsări, stricându-le habitatul, cuibăritul şi ruinând echilibrul fragil al naturii.

Oamenii deltei spun că dacă eşti cetăţean responsabil şi vrei să ai condiţii civilizate la rândul tău, trebuie să respecţi ce e în jur. Nu poţi să te comporţi ca şi cum ai fi ultimul vizitator al deltei – la un moment dat chiar s-ar putea să fii şi atunci degeaba vor fi regretele. „Ne facem de râs în fiecare zi, la fiecare serie de turişti. Ei vin să vadă turism ecologic, noi le povestim cât de minunată este Delta Dunării şi ei văd peşti morţi, păsări decapitate, pelicani sfâşiaţi, ape murdare, vegetaţie tot mai rară“, atrage atenţia Daniel Petrescu.

El nu este de acord nici cu cei care spun că ar trebui să fii înarmat atunci când cutreieri canalele interioare ale deltei. „Violenţa nu este răspunsul. Metode coercitive sau războinice nu sunt indicate, pentru că omul este rebel din fire, tinde să nu dea ascultare şi să vină în contradicţie cu autorităţile. Şi noi avem o grămadă de autorităţi, care parcă înadins sunt lăsate fără mijloace de acţiune. Un agent ecologist are o barcă prăpădită de 50 cai-putere, iar braconierul are una de 250 CP. Mai mare râsul!“, comentează Petrescu.

Radarul deltei

Monitorizarea ambarcaţiunilor la pătrunderea în Delta Dunării s-ar putea face mai eficient printr-un sistem de observare locală. Printr-un proiect obţinut cu finanţare europeană, bărcile ar primi contra unei taxe sau a unei chirii dispozitivul de înregistrare a parametrilor – un fel de radar, care să ofere informaţii în orice moment despre cine unde se află, cu ce viteză circulă. Acest lucru ar fi benefic inclusiv în momente critice în care ocupanţii bărcii ar avea nevoie de ajutor.

Actualmente, agenţii economici cumpără obligatoriu astfel de dispozitive pentru bărcile cu care plimbă turiştii. Costul este de 5.000 euro pentru două ambarcaţiuni. „Probabil tot noi pe plan local vom reuşi să urnim lucrurile, nu să aşteptăm de la alţii. Până atunci, tot instruirea turiştilor, dar şi a localnicilor, este cea mai bună soluţie. Şi bunul-simţ cu care trebuie să vii de acasă“, consideră ghidul Daniel Petrescu.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Incident violent în Delta Dunării. „Teribilişti de bani gata ce consideră Delta un tărâm al nimănui“

VIDEO Dosar penal în cazul violenţei din Delta Dunării. Agresorul, identificat de poliţişti



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: