VIDEO Aventura de supravieţuire a unui vlogger în Delta Dunării. „Caută un ghid, nu te duce de capul tău“

Paul Mateş, un vlogger din Codlea, Braşov, a venit cu prietenii în Delta Dunării, unde a petrecut trei zile.

El a postat pe canalul de Youtube „Familia Mateş“ episoade din aventura sa de supravieţuire.

„Am plecat într-o '<supravieţuire / expediţie'> în Delta Dunării.

Am luat barca de la Mahmudia la Sfântu Gheorghe, de unde am luat kayacele şi am plecat într-o călătorie de aproape 60 kilometri pe canalele si lacurile din Deltă, până la Caraorman.

Am dormit două nopţi cu cortul, iar a treia noapte am petrecut-o în Caraorman. Am stat peste noapte şi am mers să explorăm Pădurea Caraorman.

Chiar dacă nu apare pe video, noi am fost cu cineva care ştia mai bine ca noi locurile, nu te duce de capul tău, caută un ghid“, recomandă exploratorii deltei.

Pe aceeaşi temă:

FOTO Delta Dunării cea frumoasă şi sălbatică. Instantanee mereu uimitoare, chiar şi pentru fotografii împătimiţi

VIDEO Filosofia de hrană a românilor, rezumată de o vloggeriţă străină care ne-a vizitat ţara: „Când crezi că festinul e gata, mai urmează ceva“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: