Victoria, gâsca cu gât roşu rănită la începutul anului, s-a întors în România. A zburat 7.700 de kilometri

Ornitologii Societăţii Ornitologice Române (SOR) şi medicii veterinari de la Fundaţia Visul Luanei au tratat-o pe Victoria, gâsca cu gât roşu rănită la începutul anului. Echipată cu un emiţător pentru monitorizarea speciei, donat de Muzeul Naţional de Istorie Naturală„Grigore Antipa”, Victoria a fost urmărită pas cu pas pe parcursul acestui an. A revenit în România după o călătorie dus-întors de peste 13.000 de kilometri pe ruta Insula Mare a Brăilei - peninsula arctică Taimyr.

„Ca în fiecare an, mii de gâşte cu gât roşu, care au plecat acum 3 luni din locurile de cuibărit din nordul îndepărtat al Siberiei, ajung pe rând în locul lor preferat de iernare, zonele din sud-estul României. Printre ele, o înaripată cu o poveste demnă de film: gâsca Victoria”, spun cei de la SOR.



În urmă cu un an, Victoria a fost găsită rănită de localnicii din comuna Kogălniceanu, din judeţul Ialomiţa, care au luat legătura cu specialiştii SOR. Au reuşit să o recupereze (avea răni la aripi şi nu putea zbura), iar după acest episod i-a fost instalat un emiţător nou. În final, a fost eliberată în habitatul ei natural din judeţul Ialomiţa, unde se afla un stol de gâşte cu gât roşu. De aici a plecat spre Siberia.



„Anul acesta, pe 22 noiembrie, momentul aşteptat cu emoţie şi speranţă a venit: emiţătorul de pe spatele Victoriei a transmis semnalul că pasărea a ajuns cu bine în comuna Murighiol, judeţul Tulcea. Migraţia de toamnă a durat 74 de zile, în perioada septembrie – noiembrie. În drumul spre România, Victoria a parcurs 7.700 de kilometri pe ruta Peninsula Taimyr, Rusia, Kazahstan, Rusia, Ucraina, România”, arată specialiştii SOR.



Migraţia de toamnă urmează acelaşi traseu şi acelaşi locuri de odihnă în majoritatea cazurilor, dar pot apărea şi deviaţii în funcţie de condiţiile meteorologice. Ninsoarea abundentă din zona Rostov, Rusia, spre exemplu, din data de 18 noiembrie a obligat-o pe Victoria să renunţe la popasuri şi să facă un „maraton” de 1.000 de kilometri până în apropierea Deltei Dunării, unde a ajuns cu bine la data de 22 noiembrie.



„Vestea bună pentru Victoria este că iarna aceasta o va petrece în România ferită de pericole majore, activitatea de vânătoare fiind suspendată în ţara noastră la 36 de specii. Aşadar, împuşcarea ilegală sau accidentală a gâştelor cu gât roşu, protejate la nivel internaţional, ar trebui să fie imposibilă”, mai spun orinitologii.

Gâsca Victoria va continua sa fie monitorizată cu ajutorul emiţătorului pe care îl poartă, iar datele transmise îi vor ajuta pe cercetătorii din proiectul „Life for Safe Flight” să înţeleagă mai bine comportamentul gâştelor cu gât roşu, contribuind astfel la conservarea acestei specii.



Pe glob mai există doar aproximativ 50.000 de exemplare de gâscă cu gât roşu. An de an, această specie cuibăreşte în Siberia, de unde vine să ierneze în Ucraina, România şi Bulgaria.



„Efectele benefice ale opririi vânătorii sunt deja vizibile. La prima monitorizare efectuată în sud-estul României de către specialiştii SOR, în perioada 21-22 noiembrie, au fost numărate peste 14.000 de gâşte cu gât roşu. Este un record absolut acest număr pentru luna noiembrie, unde în ultimii 20 ani erau număraţi în medie 5.500 de indivizi”, a declarat managerul proiectului „Life for Safe Flight” din partea SOR, Emil Todorov.

Citeşte şi:

Povestea Victoriei, gâsca cu gât roşu care a zburat 5.700 de kilometri. Unde a ajuns pasărea rară plecată din Bărăgan

Gâsca cu gât roşu Victoria, monitorizată prin satelit, a ajuns în Siberia. Drumul a durat 3 luni