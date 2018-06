„Untitled“, marele câştigător al festivalului Pelicam. Este filmul în timpul căruia regizorul şi-a pierdut viaţa

Marele Premiu al celei de-a şaptea ediţii a Pelicam – Festivalul Internaţional de Film despre Mediu şi Oameni a fost decernat filmului „Untitled“ / „Fără titlu“ (Michael Glawogger, Monika Willi, Austria, 2017). Juriul a fost format din regizorul Andrei Ujică, jurnalistul Sven Egenter şi directoarea Festivalului Internaţional de Film pentru Drepturile Omului Verzio din Budapesta, Oksana Sarkisova.

Deşi au avut de ales între şase documentare care a purtat publicul din zona arctică până în minele din Congo, juraţii au decis în unanimitate şi în doar 60 de secunde că filmul în timpul căruia regizorul şi-a pierdut viaţa merită cea mai înaltă distincţie.

“Filmul este o dovadă a sincerităţii radicale a lui Michael Glawogger faţă de el şi faţă de lume, cât şi faţă de cinema ca un act existenţial şi definitiv pe care l-a urmat până la moarte. Monica Willi a încheiat munca regizorului într-o manieră respectuoasă şi sensibilă, creând un film care reprezintă testamentul lui. Filmul este o arhivă a ultimei călătorii a lui Glawogger, cât şi un parcurs existenţial în sine”, au motivat membrii juriului.

Premiul constă în 2.000 de euro, oferiţi de Primăria Municipiului Tulcea.

Competiţia Black Sea Docs, jurizată de regizorul Andrei Dăscălescu, Erika Stanciu, directoarea Fundaţiei Pro Park pentru Arii Protejate, şi Nicolas Guignard, directorul Festivalului Internaţional de Film de Mediu Vert din Elveţia, a fost câştigată de documentarul „Braguino“ (Clément Cogitore. Franţa/Finlanda. 2017). “Am fost atinşi de povestea acestei familii care trăieşte într-o completă autarhie şi respect faţă de natură şi care este ameninţată de politcieni corupţi, vânători şi lăcomie. Acesta este un exemplu a ce se întâmplă în multe alte locuri din lume. Povestea este ajutată de imaginea frumoasă şi multă tensiune”, au motivat juraţii.

Premiul constă în servicii de post-producţie pentru următorul film al regizorului în valoarea de 3.000 de euro, oferit de CineLabs.

Juriul Black Sea Docs a oferit şi o menţiune special pentru filmul „Delta“ (Oleksandr Techynskyi, Ucraina, 2017), regizorul fiind considerat un cineast care surprinde discret, poetic şi cinematic viaţa unor personaje pe cât de normale, pe atât de extraordinare. Oleksandr Techynskyi, prezent la festival, s-a declarat de două ori bucuros, o dată pentru premiu, şi a doua oară pentru că a ajuns şi pe celălalt mal al Deltei, după ce a filmat ani de zile în partea ucraineană.

Secţiunea de scurtmetraje a fost jurizată de jurnalistul Paul Radu, redactorul-şef al Rise Project, Boglarka Nagy, programatoarea cinematografului Elvira Popescu, şi Vincent Marti, din partea companiei de distribuţie Sophie Dulac. Ei au decis că premiul de 500 de euro oferit de Centrul Naţional al Cinematografiei merge la „Cenuşa rămâne caldă“ / „The Ashes Remain Warm“ (Mónica Martins Nunes, Capul Verde/Portugalia/Germani, 2017). Juriul a motivat prin faptul că filmul dezvăluie echilibristica pe care o execută omul în relaţia distructivă cu natura.

Juriul format din cinci adolescenţi din Tulcea coordonaţi de regizorul Vlad Petri a decis că premiul competiţiei Fresh Perspectives merge la filmul „Cizmuliţele galbene“ / „Little Yellow Boots“ (John Webster, Finlanda/Franţa, 2017). Juraţii au spus că documentarul reuşeşte să sintetizeze o problematică general valabilă, încălzirea globală, dar şi urmările acesteia. Mai mult, regizorul stârneşte empatia publciului determinându-l să ia atitudine pentru combaterea schimbărilor climatice. Premiul constă în 500 de euro oferiţi de Fundaţia pentru Parteneriat.

Regizorul John Webster, prezent la festival, s-a declarat onorat şi bucuros să primească premiul din partea reprezentanţilor generaţiilor viitoare, cu atât mai mult cu cât filmul său este chiar despre generaţiile viitoare.

“Suntem extrem de onoraţi şi este un privilegiu pentru noi să putem găzdui un asemenea festival la a şaptea ediţie. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în buna desfăşurare a acestui festival, şi oferim garanţia că, atât cât vom putea, vom fi alături de Pelicam, tematica fiind atât de actuală, dar şi controversată încât încă o dată noi ne considerăm norocoşi că putem să fim alături de dumneavoastră”, a declarat primarul Constantin Hogea.

“Ne bucurăm că am reuşit să acoperim mai multe zone anul acesta, pentru prima dată am avut proiecţii în şcoli timp de 10 zile, am fost şi în afara Tulcei, în două localităţi, iar tot la Tulcea am ajuns în cartiere. Astfel festivalul se extinde, creşte numărul de spectatori, precum şi vizibilitatea lui. Sperăm să devină cât mai atrăgător şi mai viu evenimentul, iar publicul local să rezoneze tot mai mult cu mesajul nostru. Am reuşit din nou să aducem invitaţi din multe ţări pentru a îmbogăţi experienţa publicului. Dintre atâtea filme e mereu greu de ales, dar juriile noastre şi-au arătat priceperea şi am premiat şi anul acesta cele mai provocatoare documentare despre mediu şi oameni”, a declarat Benjamin Ribout, co-directorul Pelicam.

Festivalul Pelicam este organizat de Asociaţia Les Herbes Folles, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Primăriei Municipiului Tulcea, Institutului Cultural Român, Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, Uniunii Cineaştilor din România şi a Fundaţiei pentru Parteneriat. Pelicam face parte din reţeaua internaţională Green Film Network.