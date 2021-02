Trei tulceni au fost reţinuţi pentru trafic de droguri. Primeau „marfa” prin curier

pe 3 februarie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Tulcea au dispus reţinerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 3 inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc şi introducere în ţară de droguri de risc şi de mare risc, fără drept.



Procurorii spun că în perioada luna august 2020 - luna februarie 2021, inculpaţii au comercializat droguri de risc şi de mare risc către consumatori de pe raza municipiului Tulcea.



Doi dintre tulceni au fost prinşi în flagrant, după preluarea de către aceştia, de pe raza municipiului Constanţa, a unui colet de la o societate de transport internaţional de persoane şi mărfuri.



„Cu ocazia percheziţionării coletului, s-a constatat că acesta conţinea cantităţile de 940 grame de Cannabis, 200 grame de Rezină de cannabis şi 500 grame de amfetamină sub formă de substanţă pulverulentă de culoare bej, presată sub formă de bulgări translucizi (MDMA).



În continuare, au fost efectuate o percheziţie auto şi 3 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Tulcea, la locuinţele celor trei inculpaţi, ocazie cu care au fost identificate cantităţile de 28,3 grame de amfetamină sub formă de substanţă pulverulentă de culoare bej, presată sub formă de bulgări translucizi (MDMA), 3 grame de cannabis şi 122 de pastile Ecstasy”, mai spun procurorii DIICOT.



