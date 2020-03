Primarul din Tulcea cheamă oamenii la sediu să ridice declaraţiile pe propria răspundere. În acest timp, circulaţia pe străzi este închisă

Conform autorităţilor, după emiterea ordonanţei militare, care intră în vigoare începând cu data de 25 martie, vom putea ieşi din casă, între orele 6.00 şi 22.00, doar în anumite condiţii: pentru a merge la serviciu, pentru a face cumpărături de strictă necesitate, pentru a merge la medic în condiţii de strictă necesitate.

De asemenea, se va permite deplasarea în jurul locuinţei pentru mişcare, pentru plimbarea animalelor de companie.

Cu toate acestea, primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea, a postat pe contul de Facebook un mesaj prin care invită locuitorii oraşului să vină la sediul primăriei pentru a ridica modele tipizate de declaraţie pe propria răspundere, document necesar pentru a putea ieşi din casă.

Invitaţia este făcută începând cu data de 25 martie, adică exact când populaţia nu mai are voie să iasă din locuinţă (decât în condiţiile amintite). În plus, majoritatea instituţiilor statului au postat în mediul online această declaraţie care poate fi transcrisă de orice persoană care nu are posibilitatea imprimării ei.

„Începând de mâine, 25.03.2020, la sediul primăriei municipiului Tulcea, cetăţenii pot găsi modele tipizate de Declaraţie pe proprie răspundere referitoare la circulaţia peroanelor în afara locuinţei/gospodăriei.

Declaraţia pe propria răspundere poate ficompletată integral olograf (de mână), cu preluarea tuturor elementelorprevăzute în modelul declaraţiei”, scrie edilul.

Primarul Constantin Hogea mai spune că oamenii vor primi această declaraţie de la poliţistul local aflat la intrarea în instituţie, începând cu ora 11.00.

