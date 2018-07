Pesta porcină africană închide al doilea mare procesator din Tulcea. Peste 17.000 de porci urmează să fie omorâţi

Al doilea crescător de porci şi procesator de carne din judeţul Tulcea, PIGCOM SA Satu Nou, a fost închis de inspectorii DSVSA. Suspiciunea de pestă porcină africană a apărut luni seara, în urma analizelor la laboratorul de specialitate din Tulcea, boala fiind confirmată astăzi de Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Diagnostic şi Sănătate Animală din Bucureşti.



Mitică Tuchilă, director Executiv al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Tulcea, a declarat pentru „Adevărul” că „de alaltăseară, de când am analizat la Laboratorul Tulcea şi am avut suspiciunea s-a pus restricţie şi zona se află sub controlul poliţiei şi jandarmeriei. Astăzi am primit confirmarea de la Bucureşti. La ora 12.00 avem convocat Centrul Local de Combaterea a Bolilor unde vom analiza situaţia şi vom stabili logistic paşii care vor fi făcuţi în continuare”.



Ferma din Satul Nou are peste 17.000 de porci care urmează să fie incineraţi.



La ora actuală, în judeţul Tulcea mai sunt două ferme de creştere a porcilor, una la Garvăn cu 2.300 de capete şi una la Văcăreni cu 1.800 de capete. „La cea de la Văcăreni s-au recoltat ieri probe de sânge care sunt acum analizate la Bucureşti. Dacă rezultatul este negativ (nu este boală), dăm drumul să livreze către abatoare pentru că au trecut 30 de zile de restricţie. La Garvăn lucrurile s-au complicat deoarece am depistat un focar la o persoană privată, iar interdicţia de livrare se mută de la 30 la 40 de zile”, adaugă directorul Mitică Tuchilă.



Deşi ambele ferme închise până acum, Carniprod şi PIGCOM, aveau sisteme de biosecuritate, şeful DSVSA Tulcea spune că în cadrul anchetei epidemiologice s-a constatat fisuri în programele de biosecuritate.

