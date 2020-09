Pădurile din Delta Dunării, sub presiunea turiştilor. Regulile din sanctuarul naturii, încălcate fără scrupule

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării atrage atenţia asupra presiunii turistice crescute în Pădurile Letea şi Caraorman. Acestea sunt asaltate de turişti care însă nu respectă regulile ce se cuvin într-o arie naturală protejată de o asemenea importanţă.

„Accesul vizitatorilor în Pădurile Letea şi Caraorman (zone strict protejate din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării) se realizează respectând un regulament ce stabileşte anumite trasee de vizitare, ce permite vizitarea în mod controlat.

Cu toate acestea, în ultima perioadă, inspectorii ecologi care monitorizează aceste zone au constatat nerespectarea traseelor stabilite, precum şi numărul crescut de autovehicule, multe cu gabarit mare, ce transportă vizitatorii.

În această situaţie, drumul de acces spre zonele vizitate suferă o evidentă degradare din cauza unor vehicule improprii pentru această zonă.

Urmare acestei presiuni se observă degradarea habitatelor specifice, astfel că Administraţia Rezervaţiei va reanaliza şi va reconsidera oportunitatea desfăşurării acestor activităţi în zonele menţionate“, arată specialiştii ARBDD.

Reacţiile sunt vehemente:

„Administraţia rezervaţiei să-şi vadă de treabă şi ar fi bine să puna mâna să arate a rezervaţie, nu mizerie, crengi uscate etc!!!! Cică 5 lei intrarea, ma gândeam că ce rezervaţie ăasesc in Caraorman, crengi picate, boscheţi etc!! Unde merg ăia 5 lei de persoana, oare ce se face cu ei???? Ruşine Administraţiei“

„Nu e vina ARBDD ca turiştii sunt nesimţiţi“

„Să ziceţi mersi că încă vă este permis accesul acolo“

„Când plecau românii în Bulgaria şi Grecia era bine. Acum că au rămas mulţi în concedii în România nu mai e bine, a crescut presiunea turistică... Păi nu e normal să crească? Nu ar fi mai ok să vă adaptaţi legislaţia în funcţie de "presiunea turistică"? Dacă nu aveţi oameni competenţi să propună modificarea şi adaptarea legislaţiei incidente Deltei Dunării în funcţie de nevoile actuale, interziceţi cu totul turismul în Delta Dunării şi aia e, nu o să mai aveţi ce constata şi o să fiţi mulţumiţi!“

„Şi dacă distrugi habitate, de ce o sp mai mergi? Să vezi CE? Nu, nu e normal să crească presiunea turistică. Aşa s-au distrus multe locuri frumoase, dar ai mintea prea îngustă sa pricepi asta.“

„Zău? Crezi că în alte ţări nu sunt parcuri naturale care se vizitează? Ia uită-te puţin peste Parcul Natural Donana din Spania şi vezi cum se pune problemă acolo cu zonele protejate, asta că să vedem care are mintea mai îngustă...“

„Doar la noi cetăţenii îşi bat joc cu bună-ştiinţă de rezervaţii şi arii protejate! Sper ca la anul sa fie din nou posibil sa călătoreşti în afară, în siguranţă, ca să se mai reducă din numărul de melteni! Ai fost vreodată la Letea? Ştii ce suprafaţă mică e acolo? Bine că ştiţi să comparaţi cu alte ţări, dar va bateţi joc de propria ţară! Vai şi amar!“

„Şi care sunt măsurile luate? Pădurea se poate vizita pe trasee stabilite cu, căruţe care nu poluează şi nu distrug pădurea. Sunt foarte multe maşini modificate care plimba câte 20 de turişti odată în pădure. Cei care ar trebui să ia masuri nu îşi fac treaba...“

