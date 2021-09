Ivan Patzaichin, omul Deltei, a murit. „Nici nu ştiu dacă m-am născut pe apă sau pe uscat”

„Nici nu ştiu dacă m-am născut pe apă sau pe uscat“, mărturiseşte marele campion. Acum, vrea să întoarcă oamenilor din Delta Dunării puţin din bunăstarea sa. Aşa s-a născut proiectul „Delta vie“, în cadrul căruia campionul şi-a stabilit 10 priorităţi.

Cele 10 priorităţi ale lui Patzaichin pentru Deltă:

1. Transparenta decizionala si sprijin pentru acces la finantari egal tuturor. Crearea in cadrul ITI a unui departament de informare si comunicare continua catre teritoriu si a unor grupuri de lucru pentru coordonarea diferitelor componente de program; infiintarea de catre ITI a unui Centru de Informare Publica si Comunicare cu strategie de infomare si asistenta publica pe intreg parcursul functionarii ITI. Acesta este un program cu impact major pentru populatie si intreprinzatorii locali. Cunoasterea si intelegerea mai buna a proiectelor se va realiza cu sprijinul si participarea populatiei si va contribui direct la gradul de absorbtie al fondurilor. – coordonare: ITI

2. Servicii publice la localnic in sat - Administratia locala sa ofere toate serviciile in sat fara sa mai puna pe drumuri costisitoare localnicii (avize, impozite, hartii de orice fel) prin informatizarea rapida si instalarea de broadband in Delta, asistenta medicala si invatamant la distanta acolo unde este necesar. Un cadru legal adecvat situatiei din Delta realizat in colaborare cu localnicii si operatorii ce are ca scop fiscalizarea echitabila si operarea corecta din punct de vedere al normelor.

3. Resursele Deltei sa aduca prosperitate localnicilor. Investitii in dezvoltarea capacitatii de prelucrare a materiilor prime din Delta si dezvoltarea de branduri locale. Sa iasa cat mai putina materie prima din Delta fara valoare adaugata (peste, animale vii, lemn, stuf, papura, legume, fructe, etc). Coordonarea si corelarea programelor ITI cu GAL si FLAG.

4. Un transport pe apa economic si eficient pentru localnici si turisti. Dezvoltarea unui plan de mobilitate la nivelul Deltei Dunarii care sa conduca la crearea unui sistem de transport modern si ecologic - de tip Soft Mobility - conectat la cel European aflat in derulare -TransDanube.

5. Modernizarea satelor pastrand identitatea locala Introducerea conceptului de Peisaj Cultural ca instrument de dezvoltare a zonei, aducand confortul secolului 21 in satele Deltei, pastrand caracterul si specificul local. Gasirea de solutii inovative eficiente economice si flexibile pentru apa curenta si canalizare, infrastructura de orice tip (trotuare, drumuri, piste biciclete, porturi, retele, cladiri publice, etc)

6. Dezvoltarea ecoturismului cu capacitatea de crestere cea mai mare - pe baza de servicii oferite de localnici printr-un plan eficient de vizitare si exploatare a biodiversitatii oferind experiente unice turistice dar protejand patrimoniul natural unic.

7. Sprijinirea traditiilor locale prin inovatie si marketing – Dezvoltarea unei economii locale inovative ce nu tine de sezonalitate - constructii de case, constructii de ambarcatiuni, design si mobilier, pentru piata locala si internationala, etc

8. Recuperarea traditiei de campioni la caiac canoe in Delta – prin crearea de centre de initiere pentru copii si realizarea primului Canal Olimpic Eco din lume, cu potential de a atrage mari competitii internationale si de a deveni un important motor economic pentru zona.

9. Repunerea lui Antipa in circuitul international stiintific si dezvoltarea de cercetare aplicata ca motor de dezvoltare locala, colaborare internationala si transformarea Deltei intr-un pol international de cercetare.

10. Management mai eficient si colaborativ al ARBDD cu localnicii – dezvoltarea unei relatii mai stranse si de colaborare intre ARBDD si localnici pentru o mai buna administrare a Deltei. Dezvoltarea de instrumente de management modern si eficiente economic - Sistem de monitorizare si evaluare dinamica a impactului pe mediu comunicat in timp real si folosit ca instrument local de dezvoltare si informare. Program de management al decolmatarilor - dezvoltarea unei divizii specializate de interventie cu echipament modern si eficient cu impact mic asupra zonelor de interventie ce poate actiona atat continuu, cat si in cazuri de urgenta.