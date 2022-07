Incident naval cu un vapor din Ucraina care, deşi era ancorat, a început să plutească în derivă şi a ajuns pe malul românesc al braţului Chilia | VIDEO

”Conform martorilor, un vapor ucrainean (Chalsi), care era «la ancoră» în zona Chilia Nouă (Ucraina), din motive încă necunoscute, a început să plutească în derivă până pe malul românesc al braţului Chilia unde a lovit pontonul unei pensiuni, avariind şi cel puţin o ambarcaţiune”, transmite Garda de Coastă Constanţa.

Un remorcher ucrainean a ajuns la scurt timp, după 5-10 minute, şi a „tras” nava din zona respectivă.

Cargoul Chalsi este sub pavilion Palau şi aparţine armatorului BLACK SEA SHIPPING MANAGEMENT CO LTD ODESSA.