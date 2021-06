Haosul din Delta Dunării pune în pericol rezervaţia: „Ne cereau 10 lei în plus să rupă nuferi pentru noi“

Angajatul unei firme pirat care organizează excursii în Delta Dunării a stârnit revolta localnicilor şi a turiştilor după ce a fost fotografiat săptămâna trecută în timp ce intra cu ambarcaţiunea cu motor într-o colonie de pelicani din zona golfului Musura.

După ce imaginile au apărut în spaţiul public, s-au sesizat şi autorităţile, care au descoperit că firma tulceană „Royal Cruises“ SRL nu este autorizată să efectueze excursii pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, fără însă să ştie de când aceasta funcţionează. „Este o firmă pirat. Noi i-am chemat pe reprezentanţii societăţii la sediul nostru luni dimineaţa, dar nu s-au prezentat. Prin urmare, colegii mei au pregătit toată documentaţia pentru a le face plângere penală. Pe noi ne depăşeşte situaţia pentru că nu avem cu cine să vorbim“, spune Ion Munteanu, guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

El spune că la dosarul cauzei mai există o filmare în care conducătorul bărcii pregăteşte din timp momentul în care va intra cu ambarcaţiunea cu mulţi cai putere în zonele de aglomeraţii de păsări. Pe filmare se aude vocea barcagiului care le spune turiştilor din barcă: „Pregătiţi acum aparatele. Intrăm în trombă“, le-a spus el turiştilor din barcă. Conform legii, agenţii din cadrul ARBDD au competenţă să aplice sancţiuni, însă amenda este una foarte mică, de care nu se sperie nimeni, reclamă Ion Munteanu.

Din punctul său de vedere, o altă problemă la fel de acută este viteza cu care aceste ambarcaţiuni cu motor circulă pe canalele Deltei, însă şi de data aceasta inspectorii se descurcă cu greu întrucât instituţia deţine doar două radare. S-ar putea ca, pe viitor, ARBDD să deţină încă două aparate de măsurat viteza, însă în prezent sunt doar proiecte. „Am solicitat de la Minister fonduri pentru încă două radare şi astfel ne-am putea descurca mai bine, am acoperi o suprafaţă mai mare din Deltă, dar şi aici e ca şi pe şosele, nu poţi să-i prinzi pe toţi“, adaugă Ion Munteanu.

„A fost cea mai şocantă experienţă“

Din păcate, incidentul petrecut pe Lacul Musura nu este un caz singular. Turiştii care au fost în Delta Dunării şi care au întâlnit astfel de situaţii au povestit, ca reacţie la episodul cu pelicanii, diverse alte situaţii pe care le-au trăit cu cei care i-au plimbat prin canalele Deltei care, pentru un ban în plus, nu respectă nicio lege: „A fost cea mai şocantă experienţă. Ne cereau 10 lei în plus să rupă nuferi pentru noi. Au dat peste o turmă de mistreţi care traversau un canal «pentru că nu păţesc nimic şi trebuie să ne ştie de frică» şi la sfârşit ne-au făcut o ofertă imbatabilă: să pescuim sturion cu curent pentru un preţ de 500 de lei. Garantau o captură de 20 de kilograme“, a dezvăluit turistul.

Un altul spune că aceeaşi experienţă a trăit-o şi în urmă cu 15 ani: „Am fost acum 15 ani în Deltă şi tot aşa a făcut barcagiul, a intrat în viteză în păsări, iar la pensiunea unde stăteam se bracona direct din apă şi ne punea nouă în farfurie la preţuri uriaşe. Poate ar trebui sa fie mai "atent" Guvernatorul, astea sunt practici generalizate de ani de zile, iar turiştii sa fie mai conştienţi şi să sesizeze astfel de situaţii. Acum 15 ani era mafia atât de extinsă că nu aveai cui să reclami. Acum este la fel?“, se întreabă un alt turist.

„Nu toţi cei care plimbă turiştii sunt responsabili“

Pe tot cuprinsul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării există doar câţiva ghizi de turism atestaţi. Unul dintre ei este Eduard Acsente, din Sfântu Gheorghe, care practică această meserie de aproape 10 ani. El recunoaşte că problemele sunt multe: de la viteza cu care circulă ambarcaţiunile rapide, până la intervenţia omului în zonele strict protejate, fapt care perturbă rutele de migraţie ale păsărilor şi ale peştilor. „Am avut turişti care au refuzat să se urce în barca mea după ce le-am spus că nu au voie să coboare pe Insula Sacalin, să rupă lianele sau nuferii, dar nu toţi cei care plimbă turiştii sunt responsabili“, spune el.

Ghidul consideră că toate aceste probleme ar putea fi rezolvate dacă ARBDD ar face cursuri pentru barcagiii din Deltă şi la final le-ar da licenţă. „Eu am trimis o propunere în acest sens instituţiei, o dată cu alegea noului guvernator, în care am solicitat ca ARBDD-ul să angajeze o firmă care să facă aceste cursuri cu barcagiii din Deltă, indiferent de câte clase primare au, şi la final să le dea atestate. Astfel, ghidul ar fi responsabil de tot ceea ce se întâmplă în barca sa: de la viteza cu care circulă pe canale, la traseu, la modul în care se comportă turiştii. Consider că ghidul trebuie să aibă şi cunoştinţe de legislaţie, dar şi de prim-ajutor“, spune Eduard Acsente.

El merge mai departe în propunere şi cere ca autorităţile să nu permită niciunui turist să facă vreo excursie pe teritoriul deltei fără să aibă contract cu un ghid, iar Rezervaţia să devină un fel de muzeu cu circuit închis, în care să nu poate să-şi desfăşoare activitatea ghizii de la munte, de exemplu. Dacă toate aceste propuneri ar putea fi puse în practică, s-ar rezolva marile probleme ale rezervaţiei: viteza excesivă, protejarea zonelor de cuibărit, conduita turiştilor. În cazul în care ghidul încalcă regulile, va rămâne fără licenţă. „Vă asigur eu că în câteva luni moare de foame“, spune Eduard Acsente.