Gospodăriile lipovenilor din Jurilovca şi Sarichioi prind din nou culoare. Iniţiativa inedită a unei asociaţii de promovare turistică

Case vopsite in albastru FOTO AMDTDD

Împreună cu comunităţile locale, voluntari, biciclişti şi oficialităţi s-a dat startul acţiunii de reabilitare coloristică a gardurilor şi caselor tradiţionale, concomitent în Jurilovca şi Sarichioi, satele unde se află cele mai mari comunităţi de ruşi lipoveni din România.

Casele albastre au fost dintotdeauna o atracţie pentru miile de turişti sosiţi în Delta Dunării, însă cu timpul, ca peste tot, oamenii s-au modernizat şi au început să le vopsească în culori care nu se încadrează atât de bine în peisajul deltei.

„Albastrul deltaic” care a îmbrăcat gardurile din Sarichioi şi Jurilovca ne-a fost oferit de Vopseaua Oskar, o vopsea ecologică, pe bază de apă, cea mai potrivită pentru rezervaţia Deltei Dunării.

Totodată, împreună cu Pelikan Bike s-a inaugurat traseul de cicloturism „Turul satelor albastre”, ediţia a I-a, derulat între localităţile Sarichioi-Enisala-Jurilovca. Acest traseu va completa produsul turistic deja existent în aceasta parte frumoasă parte a deltei continentale, bazat pe ecoturism, tradiţii şi gastronomie locală.

„Evenimentul «Salba satelor albastre» se înscrie armonios în ceea ce înseamnă tradiţii în Delta Dunării.

Albastru deltaic pe care îl regăsim sub diverse forme în toate localităţile din Deltă poate reprezenta un brand al zonei, pentru că este o coloristică armonios îmbinată în această parte a ţării în care activitatea cea mai importantă a comunităţilor se desfăşoară pe apă. Ne-am propus şi am reuşit să reunim două evenimente importante pentru noi: coloristica tradiţională şi Turul satelor albastre şi ne dorim ca ambele să devină produse turistice importante pentru Deltă. Avem multe proiecte pe care le vom implementa, pentru că, aşa cum am mai spus, Tulcea este un judeţ cât o ţară“, a spus preşedintele AMDTDD, Cătălin Ţibuleac.