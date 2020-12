Gina Bradea, bloggeriţa faimoasă pentru bucătăria ei: „Nimic nu se compară cu gustul şi mirosul de acasă!“ VIDEO

Asemenea multor români care şi-au luat familiile şi-au plecat în străinătate pentru a-şi face un rost, Gina Bradea a plecat în 2012 alături de copii în Italia, acolo unde se afla deja soţul ei. Cinci ani a simţit gustul amar al străinătăţii, însă pasiunea Ginei pentru gătit avea să-i menţină viu gustul autentic românesc şi să-l transforme în artă.

Astfel avea să pună bazele blogului culinar ”Poftă Bună, reţete cu Gina Bradea”, fără a bănui că în câţiva ani avea să devină unul dintre cei mai populari bloggeri români, fiind urmărită de sute de mii de abonaţi. În 2017, familia Ginei a decis să renunţe la străinătate şi să se întoarcă acasă, convinşi fiind că dacă munceşti, nu ai cum să nu reuşeşti şi în România.

S-au întors la Revărsarea, un sat din judeţul Tulcea, acolo unde continuă cu măiestrie povestea culinară şi spun că nu vor mai pleca niciodată din România, pentru că ”nimic nu se compară cu gustul şi mirosul de acasă”.

”Ne construim căsuţa, avem grădină de legume, pomi fructiferi, solar, am făcut tot felul de conserve pentru iarnă. Acum am tăiat porcul şi de mâine facem cârnaţii, carne la untură, untură şi jumări, tot felul de afumături. Am cel mai bogat portofoliu de reţete româneşti tradiţionale şi cele mai multe reţete de preparate din carne de porc, pasăre peşte”, mărturiseşte Gina Bradea.

Bucătăreasă desăvârşită, Gina Bradea găteşte de când era copil. Bucătăria este marea pasiune a vieţii sale. În ultimii ani, a popularizat peste 2.500 de reţete culinare pe blogul său. Munca de blogger nu este doar să gătească şi să publice o reţetă, ci să şi ţină legătura permanent cu urmăritorii, iar Gina foloseşte un limbaj care merge la sufletul fiecăruia.

”Pur şi simplu îmi place să gătesc şi am o educaţie culinară extrem de solidă. Prima mea meserie a fost cea de bucătar. Am învăţat foarte mult, citesc, mă documentez, experimentez, dau reţete explicate foarte clar şi tuturor le reuşesc reţetele mele. Ajut oamenii să gătească simplu şi gustos, dar, cel mai important, este că în mâncărurile acestea se regăseşte gustul acela de acasă. Oamenii au regăsit gustul mâncărurilor de altădată, mâncărurile făcute de mame şi bunici”, mărturiseşte Gina.

Mâncărurile tradiţionale autentice pregătite de Gina Bradea, fără „chimicale”, produse ”la plic”, au fost cheia către popularitatea. Ea a readus la lumină reţetele româneşti, axându-se în special pe zona Moldovei şi a Dobrogei, meleagurile natale.

Gina Bradea: „Veniţi acasă să facem România aşa cum vrem noi!”

Pe lângă blogul culinar, Gina Bradea a reuşit să publice şi două cărţi de reţete: „Poftă bună! – reţete simple, de mare efect”, şi „50 de reţete de post”, volume ce s-au bucurat de mare succes şi de aprecierea criticilor.



De Ziua Naţională a României, Gina Bradea are un mesaj pentru românii de pretutindeni:

”La mulţi ani, România! La mulţi ani, români de pretutindeni! Haideţi acasă! Noi suntem acasă de trei ani şi ne este bine, bine, bine. Aşa cum nu ne-a fost niciodată în străinătate. Veniţi acasă să facem România aşa cum vrem noi! Nu se compară gustul de acasă, să mănânci o roşie românească, o bucăţică de brânză, o bucăţică de şoric de la porcul proaspăt tăiat, să bei o gură de vin din via pe care o munceşti cu mâinile tale, nu se compară cu nimic altceva! Haideţi acasă! În braţele mamei, în braţele copiilor, ale vecinilor aşa cicălitori şi bârfitori cum sunt, dar sunt ai noştri. Haideţi acasă, că tare este bine! Gustul şi mirosul de acasă nu se compară cu absolut nimic altceva în lume. Sunt Gina Bradea, sunt acasă, sunt în România şi mi-e tare bine! Haideţi şi voi acasă să ne fie bine împreună! La mulţi ani, români, oricunde v-aţi afla! Vă iubesc! ”

