FOTO Insulă de pe lacul Sinoe, consolidată spre protecţia unei specii-simbol pentru Delta Dunării

Pelicanul creţ (Pelecanus crispus) este o specie periclitată la nivel mondial, dar şi-a găsit refugiu în Delta Dunării, pe insula Ceaplace de pe lacul Sinoe.

Pelicanul creţ revine an de an, la începutul lunii februarie, la vechile locuri de cuibărit, iar anul acesta, pe insulă erau deja aproximativ 60 de exemplare de pelican creţ pe insula Ceaplace. Însă tot an de an, pentru a contracara efectul valurilor şi al fluctuaţiilor nivelului apei, este necesară consolidarea suprafeţei insulei de pe lacul Sinoe.

GALERIE FOTO DE PE INSULA CEAPLACE

În toamna anului 2018, personalul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a cosit o bandă de protecţie împotriva incendiilor în jurul cabanei Cocoru, iar stuful rezultat în urma acestei acţiuni (circa 800 de maldări) a fost depozitat în timpul iernii în condiţii de siguranţă.

În iarna lui 2019 (în zilele de 30–31 ianuarie), inspectorii şi agenţii ecologi care administrează şi monitorizează zona, împreună cu trei voluntari, au transportat stuful pe malul Canalului 5 şi apoi pe apă, până la colonia de pelican creţ de pe Insula Ceaplace, pentru reconsolidarea spaţiilor de depunere a pontei şi de clocit.

Societatea Ornitologică din România (SOR) arată că pelicanul creţ este ruda apropiată a pelicanului comun. Este doar cu puţin mai mare decât ruda sa şi atinge o greutate de 10.000-12.000 grame. Penajul este alb-suriu. În penaj nupţial, pe cap apare un moţ de pene buclate şi moi, care la păsările foarte bătrâne atinge o lungime de 14-16 cm, iar guşa se colorează intens în roşu coral. Se hrăneşte în mod similar cu pelicanul comun. Năpârleşte în iulie-octombrie.

Numele de gen provine din cuvântul grecesc „pelekanos“ – pelican. Numele speciei provine de la cuvântul latin „crispus“ – creţ, ondulat, cu referire la moţul creţ de pe creştet.

Populaţia sa este distribuită în sud-estul Europei, în special în Grecia, România şi Rusia. În România cuibăreşte în Delta Dunării alături de pelicanul comun, dar şi izolat, în colonii mici de câteva zeci de perechi, în zona sudică a Deltei Dunării şi complexul lagunar Razim-Sinoe. Cel puţin o parte din exemplarele acestei specii iernează pe culoarul inferior al Dunării, însă Grecia şi Turcia reprezintă cartierele de iernare cele mai importante. E mai prudent şi mai sperios decât ruda sa.

Conform SOR, populaţia europeană a speciei este estimată la un efectiv de până la 2.000 de perechi cuibăritoare. Din cauza efectivelor reduse şi a degradării continue a condiţiilor de cuibărit, această specie este considerată ameninţată. Alături de pelicanul comun reprezintă speciile-simbol ale Deltei Dunării.

Se reîntorc din cartierele de iernare mai devreme decât pelicanii comuni, la începutul lui martie. Cuibul este mai elaborat, alcătuit din rizomi de stuf şi alte resturi vegetale. Cuibăritul se desfăşoară în mod similar celeilalte specii, în lunile martie-aprilie. Femela depune 2-4 ouă a căror perioadă de incubaţie durează circa 31 de zile. Puii sunt gata de zbor după 75-85 zile şi ating maturitatea sexuală la 3-4 ani.

Ornitologii arată că deranjul şi braconajul, asociate cu degradarea zonelor umede şi pierderea teritoriilor de cuibărit constituie principalele ameninţări. Pentru pelicanul creţ a fost elaborat un Plan naţional de Acţiune care reglementează măsurile necesare pentru conservarea speciei (Administraţia Biosferei Delta Dunării împreună cu SOR/BirdLife România). De asemenea, platformele artificiale instalate în complexul lagunar Razim-Sinoe şi-au dovedit eficienţa prin ocuparea lor de către pelicanii creţi.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română şi Royal Society for the Protection of Birds, a desfăşurat în perioada 2005-2009, proiectul LIFE NATURA (LIFE05NAT/RO/000169) „Salvarea Pelicanului creţ din Delta Dunării“, pentru protejarea populaţiei existente şi îmbunătăţirea condiţiilor de cuibărire a păsării, ceea ce îi sporeşte şansele de supravieţuire şi de dezvoltare a noilor generaţii.

