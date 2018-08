Festival de muzică bună la Tulcea. Artişti de marcă vin în premieră în România

Asociaţia Culturală înEXIL pofteşte iubitorii de muzică la dichis’n’Blues, festival internaţional aflat la ediţia a patra, ce se desfăşoară la Tulcea în perioada 31 august-1 septembrie.

Pentru prima dată în România vine trupa Nine Below Zero din Marea Britanie. Gazdele relatează că încă de la înfiinţare (1977), Nine Below Zero a fost considerată una dintre cele mai bune trupe de blues din Albion.

„Legendara trupa britanică vine la dichis’n’Blues cu membrii săi din anii de glorie, Dennis Greaves si Mark Feltham, dar nu în formula clasică de cvartet, ci ca big band (8 membri), avînd, alături de chitara, muzicuta, baterie şi bass, backing vocal, trompetă, saxofon, orga, percuţii. Muzicuţistul MARK FELTHAM este, fără îndoială, o adevărată legendă în Marea Britanie, graţie unei activităţi concertistice şi discografice de excepţie. Este posesorul unei tehnici absolut superbe, care-i permite să treacă cu uşurinţă de la pasajele dulci la cele agresive. Această fantastică versatilitate i-a permis, ca, pe lângă activitatea alături de trupa Nine Below Zero, să cânte, atât în concerte, cât şi pe albume de studio, alături de nume uriaşe: Rory Gallagher, Gary Moore, Annie Lennox, Zucchero, Oasis, Robbie Williams, Joe Cocker“, scriu organizatorii.

Alt invitat, Phil Gates (SUA) a cântat pe aceeaşi scenă sau alături de mari muzicieni ai lumii, precum John Mayall, Tommy Castro, Janiva Magness, Kenny Neal, Eric Gales, Booker T, Maurice White, Philip Bailey, Urs Wiesendanger. De asemenea, a lucrat ca inginer de sunet, printre alţii cu Buddy Guy, Stevie Ray Vaughn, Albert King, Dizzie Gillespie, Wynton & Branford Marsalis, Kevin Eubanks, Eartha Kitt, Dianne Reeves. Stilul său muzical combină într-un stil foarte personal energia şi creativitatea din Jazz, Rhythm & Blues, Funk, New Orleans style.

Roberto Morbioli, fondatorul grupului cu acelaşi nume (Italia/SUA), scrie şi aranjează muzica tuturor melodiilor sale. Personalitatea lui şi stilul său unic de a cânta sunt evidente în toate interpretările sale, amintind de legende ale bluesului precum Freddy King, Albert King, BB King, Albert Collins, T. Bone Walker, Steve Ray Vaughan şi Eric Clapton. Interpretează pasional şi cu aplomb, dînd o notă aparte tuturor show-urilor sale. Ca vocalist, Roberto reaminteşte de stilurile şi tonurile lui Sam Cook, Otis Redding, Robert Cray sau Donny Hathaway. În formula lui Roberto Morbioli de la dichis’n’Blues se regăseşte si partenerul său de gig-uri nord americane, bateristul român Liviu Pop.

Irina Sârbu Band va prezenta Lecţia de Jazz. „O încântătoare formulă alcătuită din patru muzicieni talentaţi şi originali: Irina Sârbu (voce), Puiu Pascu (pian), Ciprian Parghel (contrabas), Tudor Parghel (tobe).

Lecţia de jazz este destinată copiilor, dar cucereşte adulţii in masură cel puţin egala. Este un curs de jazz cu exemplificari, jocuri, virtuozitate, rafinament si umor. De la Ateneul Român, Lecţia de jazz coboară la Gurile Dunării, dovedind încă o dată faptul ca dichis’n’Blues este nu doar un festival, ci, probabil, cea mai agreabilă dintre şcolile noastre de azi“, afirmă organizatorii.

PROGRAM

dichis’n’Blues

Vineri, 31 august 2018

9.30 - 12.00 - Muzeul de Artă Tulcea, Laboratorul de muzică si ritm (Raul Kusak) – grupa 9-13 ani

13.00 - 15.30 - Muzeul de Artă Tulcea, Laboratorul de muzică si ritm (Raul Kusak) – grupa 14-24 ani

19.30 – 23.00 – concerte live: Roberto Morbioli, Phil Gates

00.00 – till late – Jam session – Restaurant La Liman

Sâmbătă, 1 septembrie 2018

9.30 - 12.00 – Muzeul de Artă Tulcea, Laboratorul de muzică si ritm (Raul Kusak) – toate grupele de vârstă

11.00 - Casa Avramide, Workshop Marcian Petrescu – American Folk Blues Festival

19.30 – 23.00 – concerte live: Irina Sârbu, Nine Below Zero

00.00 – till late – Jam session – Restaurant La Liman

Proiectul este cofinanţat de Consiliul Local Tulcea Tulcea. Toate concertele vor avea loc pe esplanada situată între Teatrul „Jean Bart” şi Casa Avramide. Preţul unui bilet este: 50 lei/seară (30 lei pentru elevi şi studenţi).

Detalii pe www.deltablues.ro şi pe https://www.facebook.com/Dichis.n.Blues.Festival/?fref=ts

