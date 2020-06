Explicaţiile Poliţiei Române cu privire la incidentul de la Kogâlniceanu unde un căruţaş a acuzat că a fost lovit de forţele de ordine după ce a fost imobilizat

Politisti acuzati de agresiune in Mihail Kogalniceanu Tulcea

Explicaţiile oficiale ale Poliţiei Române





Urmare a dispoziţiei conducerii Ministerului Afacerilor Interne, în cursul acestei dimineţi, o echipă de ofiţeri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Control Intern şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Corpul de Control a demarat procedurile de verificare la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, cu privire la evenimentul din data de 7 iunie a.c., înregistrat pe raza localităţii Mihail Kogălniceanu.

Conform datelor puse la dispoziţie de cele două structuri teritoriale şi a rapoartelor realizate de forţele implicate a rezultat următoarea situaţie de fapt:

- În timp ce efectua serviciul de patrulare cu autospeciala din dotare, echipajul, format dintr-un poliţist, doi jandarmi şi un elev- jandarm, a observat un vehicul cu tracţiune animală, ce se deplasa haotic pe carosabilul DC11, motiv pentru care a procedat la oprirea acestuia.

- În atelaj, se aflau 6 adulţi şi un copil minor.

- Întrucât cel care conducea vehiculul emana halenă alcoolică, poliţistul a procedat la testarea acestuia, rezultatul fiind pozitiv.

- În acel moment, bărbatul, cunoscut cu antecedente penale pentru fapte comise cu violenţă, a fost informat cu privire la faptul că va fi sancţionat contravenţional, context în care acesta a devenit violent verbal adresând injurii, cuvinte şi expresii jignitoare şi ameninţări cu acte de violenţă la adresa forţelor de ordine, după care s-a urcat în vehicul şi a plecat de la faţa locului.

- S- a procedat la urmărirea atelajului, folosindu-se semnalele luminoase şi acustice ale autospecialei din dotare, timp în care conducătorul nu a dat curs somaţiilor de oprire, continuând să se deplaseze în zigzag, pe drumul comunal. Una dintre persoanele din atelaj a aruncat în autospecială cu sticle de bere.

- Forţele de ordine au reuşit să oprească vehiculul, moment în care, conducătorul atelajului a coborât, a luat o piatră de pe sol cu intenţia de a o arunca în direcţia autospecialei de poliţie, situaţie ce a impus imobilizarea şi încătuşarea lui ulterioară.

- Acesta a fost condus la sediul postului de poliţie, de unde, la scurt timp, a fost preluat de o ambulanţă, solicitată de una dintre femeile implicate în eveniment, şi transportat la Spitalul Judeţean Tulcea, fără a necesita internarea în unitatea medicală.

- Trei persoane au fost sancţionate contravenţional, conform prevederilor Legii nr. 61/1991, iar conducătorul atelajului a fost sancţionat si pentru încălcarea normelor rutiere, una dintre contravenţii fiind aplicată pentru conducere sub influenţa alcoolului.

Având în vedere că la nivelul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti s-a înregistrat un dosar penal privind săvârşirea unor eventuale fapte de natură penală, de către personalul M.A.I., urmează a fi transmise, către această instituţie, concluziile rezultate în urma activităţilor de control desfăşurate, până în prezent.

Totodată, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj împotriva autorităţii de stat.

Verificările interne vor continua, pentru clarificarea în totalitate a situaţiei de fapt.

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne manifestă toleranţă zero faţă de orice încălcare a legii, indiferent de calitatea persoanelor, precum şi faţă de orice abatere de la normele de etică şi deontologie profesională.

Poliţişti acuzaţi că au lovit un bărbat pus la pământ

Incidentul s-a petrecut în localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea. În imaginile postate pe contul de Facebook Niculai Varvara se vede o persoană cazută la pâmânt, incătuşată de poliţişti şi jandarmi. Alte persoane au filmat incidentul şi l-au postat pe reţelele sociale. Şi o femeie este ţinută la pământ de un alt agent de poliţie. „Uitaţi lume ce mi-a facut domnu poliţai Georgel de la Mihail Kogălniceanu. Am oprit odată căruţa şi mi-a zis să mai opresc odată. Am oprit şi m-a luat la bătaie degeaba”, spune victima. Reprezentanţii IPJ Tulcea au transmis pentru „Adevărul” că „în urma imaginilor apărute în spaţiul public cu referire la evenimentul din 07.06.2020, din comuna Mihail Kogălniceanu, vă comunicăm faptul că, la nivelul conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă de către forţele de ordine implicate în eveniment, la finalul cărora se vor dispune măsuri legale.

