Director de instituţie publică, condamnat pentru contracte cu familia. Cum ar fi ajuns la părinţi 4,29 de milioane de lei

Faptele penale, spun procurorii DNA Constanţa, s-au petrecut în 2011, când Iuliana Lefter, în calitate de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea (AJOFM) a încheiat un acord de parteneriat între instituţia publică şi Asociaţia Pro Dinamic Tulcea, unde asociaţi şi membri fondatori erau, la acea dată, Arhonde şi Maria Dascălu, tocmai părinţii directoarei Lefter. Alături de aceştia, în asociaţie, mai era şi Simona Popescu, o angajată a AJOFM Tulcea.



„Ulterior, ascunzând existenţa conflictului de interese existent între ea şi membrii Asociaţiei, Iuliana Lefter, în calitate de director executiv al AJOFM şi de lider de parteneriat, a întocmit cererea de finanţare din data de 18.02.2011, în vederea implementării proiectului Formarea continuă – premiza calităţii în SPO. În baza acestui contract, AJOFM Tulcea şi partenerii săi urmau să beneficieze de o finanţare nerambursabilă în cuantum de 8,11 milioane de lei”, spun procurorii. Din aceşti bani, 4,29 de milioane de lei au revenit Asociaţiei Pro Dinamic.



Obiectul proiectului consta în formarea funcţionarilor publici din cadrul Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Tulcea, Călăraşi, Vrancea şi Ialomiţa.



În anul 2017, judecătorii Tribunalului Tulcea au condamnat-o pe Iuliana Lefter la 5 ani de închisoare, însă, în apel, magistraţii Curţii de Apel Constanţa au trimis la rejudecare dosarul. În urmă cu o lună, aceeaşi judecători de la Tribunalul Tulcea au condamnat-o tot la 5 ani de închisoare şi au stabilit că fosta şefă AJOFM trebuie să plătească în solidar cu instituţia pe care a condus-o suma de 8.099.885,5 lei către POSDRU.



A schimbat rudele între ele



Conflictul de interese între directorul AJOFM şi Asociaţia Pro Dinamic (unde părinţii Iulianei Lefter erau asociaţi) a existat, spun anchetatorii, atât în momentul încheierii parteneriatului, cât şi în momentul depunerii cererii de finanţare şi a aprobării finanţării cu bani europeni a proiectului. Mai mult, directorul AJOFM a depus la dosarul cererii de finanţare o declaraţie prin care arăta că nu se află în conflict de interese cu partenerii proiectului.



Deşi cererea de finanţare a fost depusă cu încălcarea prevederilor legale, până la semnarea efectivă a contractului de finanţate, în luna iunie 2011, părinţii directoarei şi angajata AJOFM sunt retraşi din Asociaţia Pro Dinamic, în locul lor fiind numite alte trei persoane, printre care Anişoara-Simona Panait şi Nicoleta Moroşceag.



„Intenţia frauduloasă se materializează în continuare, având în vedere că Nicoleta Moroşceag, fostă Dascălu, este verişoara primară a inculpatei Iuliana Lefter, rudă de gradul al IV-lea, fiica fratelui tatălui inculpatei, ceea ce, din nou, este contrar Regulilor de eligibilitate din Ghidul solicitantului”, notează procurorii DNA în rechizitoriul de trimitere în judecată.



După 5 luni, şi Nicoleta Moroşceag se retrage din Asociaţie, dar rămâne în continuare angajată în proiectul finanţat cu fonduri europene.



Şi celălalt asociat, Anişoara Panait este rudă cu Iuliana Lefter, soţul acesteia fiind verişor de gradul al II-lea cu directoarea AJOFM Tulcea.



„Aspectele înlocuirilor membrilor asociaţiei nu mai prezintă relevanţă din punct de vedere al laturii obiective, deoarece frauda s-a consumat la momentul depunerii cererii însoţite de declaraţia falsă, epuizându-se la finalul derulării contractului, însă prezintă relevanţă din punct de vedere al laturii subiective, dovedind reaua-credinţă”, concluzionează anchetatorii.



Potrivit Ghidului solicitantului, Iuliana Lefter avea atât obligaţia de a evita orice situaţie de conflict de interese, cât şi de a informa AM POSDRU despre orice situaţie care dă naştere unui conflict de interese sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.



Cum se apăra Iuliana Lefter



Reporterii „Adevărul” i-au solicitat Iulianei Lefter un punct de vedere cu privire la dosarul penal în care este condamnată în prima instanţă.



„Dosarul a fost creat şi utilizat că instrument de presiune pentru înlăturarea mea din funcţie , imediat după schimbarea puterii politice în 2012… Ceea ce ar trebui să conteze mai mult este faptul că Agenţia Naţională de Integritate a evaluat respectarea legislaţiei privind respectarea regimului conflictului de interese , pe o perioada de 5 ani , în intervalul 2010-2015 , cu referire directă şi la situaţia proiectului ce face obiectul dosarului şi a concluzionat că NU a identificat elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul conflictului de interese “în ce mă priveşte , nici în legătură cu proiectul menţionat, nici cu alte aspecte sesizate”, spune Lefter care adaugă faptul că şi instituţia care a acordat finanţarea a verificat proiectul şi nu a găsit incompatibilităţi.



„Atât cât am fost manager de proiect iulie 2011-septembrie 2012 , am coordonat şi monitorizat implementarea proiectului astfel încă să se atingă rezultatele propuse, fără a avea vreo competenţă decizională în tot mecanismul de finanţare. În concluzie, dacă nu aveam competenţe decizionale, dacă nu eram chemată să decid în nici o privinţă, atât în mecanismul de finanţare cât şi în organizarea şi derularea activităţilor entităţilor partenere, fiecare din acestea fiind persoane juridice independente, nesubordonate mie cum aş fi putut să fiu în conflict de interese?”, se întreabă fostul director al AJOFM Tulcea.



În concluzie, Iuliana Lefter spune că se consideră nevinovată, iar „acest dosar nu ar fi trebuit să existe întrucât nu există nici o fraudă şi mai sper că totuşi Justiţia să facă dreptate măcar în final.”

