Delta Dunării, destinaţia ideală în pandemie: „Prin natura ei impune distanţare şi oferă siguranţă sanitară“

Până la redeschiderea turismului, proprietarii de pensiuni şi hoteluri spun că au avut pierderi mari şi că pandemia i-a afectat major. În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, în lunile martie, aprilie şi mai, în Delta Dunării este o scădere de -480%.



Judeţul Tulcea dispune, oficial, de 10.860 de locuri de cazare, peste 8.000 fiind doar în Delta Dunării, iar în ultimele weekend-uri toate au fost ocupate. Mai mult, rezervările se fac în ritm alert şi aproape toate pensiunile şi hotelurile de aici au camerele ocupate până la începutul lunii septembrie.



Cu toate acestea, nimeni nu poate spune clar câţi turişti vizitează şi se cazează în deltă deoarece mulţi aleg să stea la localnici sau se campează pe marginea canalelor. Neexistând un studiu cu privire la capacitatea reală de suport a Deltei Dunării în privinţa numărului de turişti, specialiştii spun că operatorii din turism trebuie să fie moderaţi în dorinţa de a avea mulţi turişti, deoarece există un echilibru fragil între natură şi activitatea economică şi care trebuie păstrat în permanenţă.



„Din fericire, din luna iunie (o dată cu minivacanţa de Rusalii) s-a observat un aflux mare de turişti, deocamdată doar români, având în vedere că străinii au avut sau mai au interdicţii de deplasare. Avem speranţe că acest sezon turistic va putea fi salvat“, spune Cătălin Ţibuleac, preşedintele Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării (AMDTDD).







Delta, o destinaţie sigură



„Turismul, după toate restricţiile impuse de pandemie, a început în forţă, Delta Dunării este destinaţia vedetă. Ne-am făcut griji la începutul primăverii deoarece au căzut toate grupurile de străini care trebuiau să ajungă, dar s-au înlocuit acum cu turişti români. Nu mai am nimic liber până pe 15 septembrie. Nu încarc toată pensiunea pentru a putea respecta regulile de distanţare“, explică pentru „Adevărul“ Ileana Vasilief, proprietara Pensiunii Eden din localitatea Crişan.



Faţă de alte destinaţii, în contextul în care atât operatorii din turism, cât şi turiştii, sunt obligaţi să respecte anumite măsuri de igienă şi distanţare socială, Delta Dunării are mai multe avantaje. „Delta, prin însăşi natura ei, impune această distanţare, această siguranţă sanitară. Delta este posibil să devină o destinaţie ideală în acest an având în vedere regulile de distanţare socială. Turismul deltaic se defineşte simplu: pescuit, plimbări lente pe canale, Bird Watching, vizitarea unor plaje sălbatice. Ele nu presupun aglomerări de persoane”, spune Cătălin Ţibuleac.





Pentru respectarea măsurilor impuse de autorităţi, pensiunile şi hotelurile şi-au amenajate terase în aer liber, unde turiştii pot sta liniştiţi să guste produsele tradiţionale, în special preparatele din peşte. De asemenea, toate spaţiile sunt dotate cu substanţe folosite pentru igienizarea mâinilor, iar fluxul turistic este gândit astfel încât vizitatorii să interacţioneze cât mai puţin unii cu alţii.



„Lucrurile acestea dau încredere turistului, şi acesta vede că, venind în Deltă, o să aibă parte de o vacanţă liniştită, neafectată de pandemie“, mai spune preşedintele AMDTDD. Acesta arată că Delta reclamă un altfel de turism, cu mult mai educat, mai responsabil cu natura. „Faţă de alte destinaţii, oamenii care vin aici nu caută cluburi, nu caută petreceri noaptea târziu şi altele“.



Toată această pandemie îi va determina pe cei care au afaceri în Deltă să redefinească activităţiile turistice, să pună accent pe ceea ce înseamnă traseele de caiac canoe, lotcile lui Patzaichin, cicloturismul sau alte activităţi care asigură distanţarea socială, dar şi bucuria de a te afla în natură.







Preţuri la fel ca în 2019



Chiar dacă primele luni ale anului le-au adus pierderi mari proprietarilor de pensiuni şi hoteluri din Delta Dunării, Cătălin Ţibuleac dă asigurări că majoritatea au păstrat aceleaşi preţuri la cazare, masă, transport pe apă ca şi în 2019. Oamenii de afaceri nu-şi doresc decât să aibă turişti în această perioadă, să salveze ce se mai poate salva din acest an.



„Majoritatea operatorilor din Deltă nu au crescut preţurile la cazare şi masă, ele fiind la nivelul anului trecut. Nu şi-au dorit să acopere pierderile din lunile trecute într-un ritm rapid. Turistul poate găsi cazare în pensiuni sau hoteluri de la 2 margarete până la 5 stele. Discutăm de pachete de minimum 3 zile care includ cazarea, transportul cu barca şi masa, şi care pleacă de la 800 de lei până la 1.500 de lei”, spune Cătălin Ţibuleac.



De altfel, tarifele sunt stabilite încă de anul trecut în majoritatea locurilor, iar rezervările făcute din timp sunt garanţia unui preţ onest.



„Acum nu s-au majorat preţurile deoarece ne gândim la supravieţuire. O parte din oamenii care au venit anul acesta în Deltă pentru prima dată se pot transforma în clienţi fideli“, spune Ileana Vasilief, care atrage atenţia că pensiunile din deltă se confruntă cu problema lipsei de personal.







Turiştii străini şi-au anulat vacanţele



Delta Dunării este un loc vizitat şi de mulţi turişti străini, iar pandemia de anul acesta i-a determinat să-şi anuleze toate rezervările. Românii au suplinit în mare parte lipsa străinilor, dar operatorii economici spun că turiştii care vin din alte ţări achiziţionează pachete mai scumpe şi lasă mai mulţi bani în Deltă într-o vacanţă.



Unul dintre cei care resimte lipsa vizitatorilor din străinătate este Iliuţă Goean, ghid turistic şi proprietarul unei agenţii de turism – Descoperă Delta Dunării. „Noi aveam mulţi turişti din segmentul +50 de ani şi +60 de ani, care anul acesta preferă să nu călătorească. 60% dintre ei erau străini şi toate aceste rezervări s-au anulat. Cele mai scumpe produse ale noastre erau în perioada 15 aprilie - 15 iunie cu grupuri exclusiv de străini care cumpărau pachetele maxime … ei reprezentau 70% din încasări”.



Incertitudinea din România, dar şi din celelalte ţări, îi face pe străini să-şi anuleze rezervările chiar şi din luna septembrie 2020. „Anul acesta este ratat 100% şi nu ştiu dacă ne revenim cu ce datorii am acumulat, pentru că pe noi nu ne păsuieşte nimeni, avem credite IMM, chirii de plătit la Port, chirii de plătit pentru sediul firmei şi altele“, mai spune iliuţă Goean.



