Cum se extinde reţeaua de gaze naturale în judeţul Tulcea. Care sunt localităţile ce pot fi racordate mai repede

Conducerea societăţii Transgaz SA a venit săptămâna trecută la Tulcea pentru a prezenta autorităţilor posibilităţile de extindere a reţelei de distribuţie a gazelor naturale în localităţile judeţului. Invitaţia fusese făcută de preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.

La discuţii au participat Ion Sterian - director general, Ion Tătaru - director departament dezvoltare, Mihai Leahu - director departament proiectare şi cercetare şi Romeo Andrei - directorul regionalei Dobrogea.

„Încercăm să aflăm în cadrul acestei întâlniri care sunt posibilităţile şi care este viitorul alimentării cu gaze a localităţilor din judeţul Tulcea, care este prognoza traseelor. Dorim să vedem care sunt speranţele tulcenilor privind racordarea la gaze a localităţilor din judeţ“, a declarat Horia Teodorescu.

Conform prezentării făcute de Ion Sterian, directorul general Transgaz, judeţul Tulcea beneficiază de la nord la sud, adică de la Isaccea la intrarea în judeţul Constanţa către Negru Vodă, de trei conducte de tranzit.

„Pentru prima conductă, Tranzit 1, deja s-a terminat contractul cu Gazprom şi face parte din sistemul naţional de transport. Pe 29 decembrie am reuşit cu o investiţie de circa 4-5 milioane de euro să interconectăm această conductă cu sistemul naţional de transport. În acest an suntem în proceduri de licitaţie pentru o lucrare de modernizare a staţiilor de măsurare de la Isaccea, de circa 12 milioane de euro. Sunt investiţii pentru judeţul Tulcea, prin care vor fi implicate resurse umane, firme care pot câştiga licitaţia, materiale produse de industria locală“, a declarat directorul Transgaz.

Reprezentanţii Transgaz au precizat că prezenţa conductei de tranzit permite racordarea imediată a localităţilor din partea de nord-vest a judeţului. Ei au făcut menţiunea că Transgaz se ocupă de infrastructura de transport gaze de înaltă presiune, în timp ce partea de medie şi joasă tensiune, adică distribuţia, este atributul comunităţilor locale.

„Încă de anul trecut, noi am trimis la toate judeţele hărţi prin care am exprimat gândirea noastră de birou, adică pe lângă traseul existent al conductelor am estimat eventualele extinderi ale sistemului naţional de transport.

Pentru racordarea localităţilor, o condiţie esenţială este organizarea în asociaţii de dezvoltare intercomunitare (ADI), pentru că în aceste condiţii, costul studiilor de fezabilitate este mult mai mic şi sporeşte atractivitatea pentru eventualii concesionari ai sistemului de distribuţie.

Dacă nu există concesionar în zonă, dumneavoastră aveţi obligaţia, ca UAT sau ADI, să faceţi un studiu de fezabilitate. În baza SF-ului urmează procedura de achiziţie, după care avem concesionarul, care vine la Transgaz cu cerere de racordare la Sistemul Naţional de Transport, în baza Ordinului 82/2017, care prevede exact toţi paşii ce trebuie urmaţi“, a declarat Ion Tătaru, directorul pentru dezvoltare Transgaz.

Conform planificării Transgaz, ADI-urile pot fi grupate într-o zonă de sud-est care include comunele Dorobanţu, Ostrov, Topolog, Ciucurova, Dăeni şi Casimcea şi o zonă de centru, care cuprinde Nufăru, Valea Nucarilor, Mahmudia şi Murighiol. Planificarea poate suporta modificări în funcţie de propunerile UAT-urilor în cauză.

„În ceea ce priveşte racordarea localităţilor la gaze, politica Guvernului este ca tot ce înseamnă gaz produs românesc să fie consumat cu prioritate în România. La ora actuală, în ţară se consumă pentru încălzirea locuinţei circa 35 de milioane de mc de lemn din toate speciile, echivalentul a 140.000 de hectare de pădure, în condiţiile în care folosirea lemnului este un factor poluant, iar gazul este cel mai puţin poluant“, au spus cei prezenţi.

Primarii din judeţul Tulcea au fost invitaţi la întâlnire, iar Eugeniu Ion, primarul din Jurilovca, preşedinte al Asociaţiei Comunelor din Tulcea, a declarat că urmează ca edilii-şefi să discute unificarea în acele ADI (asociaţii de dezvoltare intercomunitare) pentru a putea beneficia de racordarea la reţeaua de gaze naturale.

Municipiul Tulcea este racordat la gaze, la fel şi câteva localităţi din nord-estul judeţului, spre zona Măcin.

