Ce spun operatorii din turism despre ştirile false care anunţă că „Rusia a bombardat în Delta Dunării“

Scrisoarea deschisă îi este adresată lui Nicolae Ciucă, prim-ministru al Guvernului României, lui Constantin-Daniel Cadariu, ministru al Antreprenoriatului şi Turismului şi lui Vasile Dîncu, ministru al Apărării Naţionale.

„Delta Dunării NU este bombardată! Delta Dunării NU face parte din război! Delta Dunării rămâne o destinaţie de vacanţă sigură!”, începe epistola.

În continuarea, semnatarii scrisori precizează că după doi ani de grele încercări, perioadă de pandemie, în timpul căreia turismul cu greu s-a menţinut pe linia de plutire, la începutul anului 2022, rezervările in Delta Dunării indicau o revenire la normal.





„Cu mâhnire şi tristeţe constatăm că, noi românii, suntem principalul nostru inamic. Suntem obligaţi să tragem un semnal de alarmă cu privire la ştirile şi declaraţiile menite să alarmeze populaţia în mod eronat în legătură cu aşa-zise bombardamente în Delta Dunării, care nu fac altceva decât să destabilizeze grav sectorul turistic şi să ducă la anulări masive ale rezervărilor din partea turiştilor, români sau, şi mai grav, străini”, se afirmă în document.





„Spre exemplu în cursul serii trecute, un post de televiziune naţional titrează: «Rusia a bombardat în Delta Dunării». Nu, domnilor guvernanţi, nu ne-am trezit sub niciun fel de bombardament al ruşilor, ci sub bombardamentul propriilor conaţionali, sub forma unei intoxicaţii media. Mai mult, în cadrul aceleiaşi emisiuni, in acelaşi context, este citat domnul ministru al Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, cu mesajul «Există informaţia că ruşii vizează canalele de transport», o declaraţie pe care o considerăm scoasă din context şi care suntem convinşi că nu viza în vreun fel zona Deltei Dunării”, continuă scrisoarea celor de la Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării.





Aceştia cer autorităţilor să se implice mult mai activ în promovarea destinaţiilor de vacanţă, din care face parte şi Delta Dunării.





„Va solicităm, domnule prim-ministru Nicolae Ciucă, domnule ministru al Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, domnule ministru al Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, să vă implicaţi activ, conform atribuţiilor legale, în combaterea acestui gen de zvonuri, iar când vi se solicită punctul de vedere, să cântăriţi cu atenţie fiecare declaraţie, pentru a nu putea fi ulterior interpretată, iar turismul deltaic şi turiştii să aibă de suferit ca urmare a unor informaţii false propagate pe canalele media.

Vă solicităm să consideraţi, aşa cum ar fi normal, turismul ca fiind unul dintre cei mai importanţi contributori la PIB-ul României şi să nu acceptaţi subminarea acestei industrii, atât de greu încercate.

Vă invităm aşadar să arătăm, încă o dată, că uniţi suntem mai buni si să participaţi alături de noi la promovarea destinaţiei de vacanţă România, implicit a Deltei Dunării“, se mai afirmă în încheierea documentului menţionat.