Zeci de mii de familii din Timişoara rămân din această noapte fără apă caldă. Explicaţia primarului Robu

Măsură radicală a Eon, care a sistat de luni furnizarea gazului pentru Colterm, vine ca urmare a unor datorii de 7.5 milioane de lei pe care societatea de termoficare le are către Colterm. Purtătorul de cuvânt al Colterm, Ofelia Herghelegiu, a declarat că apa caldă le mai poate fi furnizată celor aproximativ 65.000 de clienţi persoane fizice şi juridice până la miezul nopţii.

„Ne-a fost sistată furnizarea gazului. E vorba de facturi neachitate mai vechi. Valoarea lor este la 7.5 milioane lei. Au fost făcute toate demersurile pentru reeşalonarea acestor datorii şi se doreşte ca în cel mai scurt timp lucrurile să revină la normal, dar în acest timp se aşteaptă răspunsul Eon-lui”, a declarat purtătorul de cuvânt al Colterm.

La rândul său, primarul Nicolae Robu a declarat că a încercat să obţină înţelegere de la furnizorul de gaz. Edilul a mai declarat că mai devreme de 10 iulie, primăria şi Colterm nu au de unde să facă rost de bani. „Eu am intervenit, dar încă nu am primit feedback. Eu sper să se remedieze urgent printr-o înţelegere de amânare a plăţii pentru că noi nu avem cum să plătim dacă nu ni se aprobă să luăm credit bancar. Coltermul nu are posibilitatea să se autosuţină şi nici primăria nu poate plăti sumele foarte mari care sunt de plătit. Noi mai putem plăti Coltermului şi Coltermul să plătească mai departe la Eon, dar până în data de 10 (n.r. iulie) este imposibil”, a declarat primarul Nicolae Robu.



Edilul a mai spus că în data de 10, s-ar putea plăti o sumă „de ordinul câtorva milioane de lei”. „Eonul trebuie să aibă înţelegere în perioada aceasta cât avem de plătit certificatele verzi până în septembrie pentru că 3.5 milioane lei se duc în fiecare lună pentru certificatele verzi. Dacă banii aceştia s-ar fi dus la Eon, nu aveam nicio problemă”, a mai declarat Nicolae Robu.