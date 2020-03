Zece lucruri pe care este bine să le ştii înainte de a pleca la Sankt Petersburg. Ce viză specială este necesară

Sankt Petersburg este o destinaţie ideală pentru un city break diferit. Preţurile sunt accesibile, experienţa deosebită, iar dacă ajungeţi pentru prima dată în Rusia, cu siguranţă veţi fi uimiţi. Timişorenii Alex şi Lavinia Hreniuc, care realizează blogul de călătorii Explovers, vin în ajutorul celor care vor să plece într-o vacanţă la Sankt Petersburg.



“Cu un aer diferit, european şi clădiri impunătoare, Sankt Petersburg oferă o vacanţă uimitoare. Trebuie să recunoaştem însă că aveam aşteptări mai mari, având în vedere că toată lumea considera că este mai frumos ca în Moscova, însă noi nu suntem de aceeaşi părere. În Moscova simţi cu adevărat că eşti în Rusia, în Sankt Petersburg poţi considera că eşti într-o altă capitală europeană. Dar să lăsăm discuţia asta pentru un alt articol în care vom face comparaţie între cele două mari oraşe ruseşti”, a scris Alex Hreniuc, pe blog.

Iată însă zece lucruri pe care e bine să le ştiţi înainte de a pleca în Sankt Petersburg.

1. Este nevoie de pasaport, cu o valabilitate de minim şase luni. De asemenea, este nevoie de viză pentru a vizita Sankt Petersburg. Aceasta se completează online şi nu se percepe taxă. Atenţie! Viza pentru Sankt Petersburg este diferită faţă de cea pentru Moscova. Aşadar, dacă planificaţi să vizitaţi ambele oraşe în aceeaşi vacanţă, să ţineţi cont de acest lucru.

2. Se poate plăti doar în ruble sau cu cardul. Atenţie! La aplicaţiile de taxi am reuşit să introducem doar cardul Revolut. Cel mai bun curs pe care l-am găsit noi a fost 68 ruble = 1 euro.





3. Cred că nu mai este un secret faptul că ruşii nu vorbesc engleza sau nici o altă limba străină. Totuşi, spre deosebire de Moscova, în Sankt Petersburg am găsit câteva persoane care se descurcau în limba engleză. Aşadar, să aveţi o aplicaţie de tradus în rusă pentru că este folositoare. Chiar şi în aeroportul internaţional m-am chinuit să comand un cappuccino de la Costa şi ei nu înţelegeau absolut nimic .

4. În ceea ce priveşte transportul în Sankt Petersburg, găsiţi mai multe aplicaţii de taxi-uri, inclusiv Uber, deşi pe noi nu ne-a lăsat să folosim aplicaţia SIM-ul de Romania. Noi am folosit aplicaţia Yango şi a fost foarte ieftin (8 lei- 2 kilometri). De asemenea, se poate închiria o maşină. Noi am avut o maşină cu 5 locuri, iar pentru patru zile am plătit 300 lei prin agenţia Yodo. Din momentul în care am închiriat maşina, au blocat de pe card 150 euro pentru garanţie.

5. În ceea ce priveşte cazarea, există foarte multe hoteluri/ hosteluri/ apartamente de tip Airbnb la preţuri accesibile. Noi am ales hotelul Gutenberg de 4 stele, foarte bine poziţionat şi a costat aproximativ 30 euro/ noapte- camera dublă cu mic dejun inclus. Acesta este situat la cinci minute de mers cu maşina de centru, dar şi în apropierea a foarte multe restaurante şi baruri.





6. Preţurile în Sankt Petersburg au fost mai mici faţă de Moscova. Dacă în Moscova am plătit şi 100 euro pe o masă de 2 persoane, în Sankt Petersburg am plătit sub 40 euro. Aşadar, diferenţa este considerabilă.

7. Dacă vă întrebaţi cum ajungeţi în Sankt Petersburg, trebuie să ştiţi că aveţi mai multe variante. Ca de obicei, noi am ales cu plecare din Budapesta, iar cea mai accesibilă variantă au avut-o cei de la WizzAir. Preţul unui zbor dus-întors, cu bagaj de cală inclus şi bagaj mare de mâna, a fost 240 euro/ persoană. Mai există şi varianta Aeroflot tot din Budapesta.





8. Care este cea mai bună perioadă pentru a vizita Sankt Petersburg? Cred că fiecare anotimp aduce ceva special, însă noi considerăm că Rusia este o destinaţie de iarnă şi chiar a Sărbătorilor de iarnă. Noi am fost în luna ianuarie şi au fost temperaturi de -3, -4 grade, iar într-o zi a şi nins. Asadar, nu este foarte frig, iar cu hainele potrivite, nu veţi simţi frigul. Cu siguranţă este foarte frumos şi vara, când puteţi experimenta noaptea albă, existând lumină 24/ 24h.

9. În ceea ce priveşte locaţia în general, Sankt Petersburg are foarte multe obiective turistice, un farmec aparte şi mâncare bună. De pus pe listă sunt: Palatul de iarnă, Palatul de vară, Catedrala ”Învierii lui Hristos de pe Sângele Vărsat” , zona New Holland, staţiile de metro, borşul şi vareniki.