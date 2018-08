Cu avionul din Timişoara la Chişinău. Surpriza companiei Tarom pentru începutul toamnei

Începând cu 16 septembrie, compania naţională Tarom conectează Republica Moldova de România printr-o nouă cursă regulată la Timişoara, a anunţat site-ul aeroportului din Chişinău, www.airport.md.

Pentru început vor fi trei zboruri pe săptămână, miercuri, vineri şi duminică. Preţurile pornesc de la 100 de euro dus-întors cu toate taxele incluse la achiziţionarea de pe site-ul www.tarom.ro.

„Una din priorităţile de bază ale Avia Invest este diversificarea destinaţiilor de zbor pentru pasagerii Aeroportului Internaţional Chişinău. Călătoriile fac parte din viaţa cotidiană, fie că este vorba de afaceri sau un sejur de odihnă, iar un zbor direct la un preţ accesibil este o necesitate în zilele noastre. Timişoara este un centru industrial, comercial, medical, financiar şi universitar din România foarte important şi prezintă un interes deosebit pentru cetăţenii noştri. Salutăm decizia companiei Tarom de a lansa cursa directă spre Timişoara şi suntem încrezători că parteneriatul nostru nu se va opri aici”, a spus Petru Jardan, directorul general Avia Invest - Aeroport Internaţional Chişinău.



“TAROM continuă să se dezvolte. Să fie o companie prezentă pe piaţă, cu oferte noi, avantajoase, calitative. Am lansat cursa nouă cu numărul 10 pe acest an şi nu intenţionăm să ne oprim aici. Contăm pe nevoia pasagerilor din Moldova de a se conecta la spaţiul European, cu ajutorul Tarom, compania care reprezintă, poate, cel mai bine istoria românească a avitaţiei civile. Pentru Timişoara, o zonă economică într-o expansiune continuă, Chişinău este o destinaţie valoroasă pentru a dezvolta afaceri şi investiţii pe termen lung. Am încredere că această rută se va maturiza şi va performa rapid”, a declarat directorul general Tarom Werner Wolff, pentru www.airport.md.