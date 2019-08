Weissmüller, istoria unei familii celebre din Timişoara. Ce povestesc rudele lui „Tarzan“

Este de notorietate povestea lui Johnny Weissmüller; părinţii, Petrus şi Elisabeth Weissmüller, au decis să emigreze în Statele Unite ale Americii împreună cu fiul lor, pe atunci, în vârstă de şapte luni.



În anii ’20, a câştigat cinci medalii olimpice la nataţie şi a stabilit zeci de recorduri mondiale. A fost primul om care a spart bariera de un minut la proba de 100 de metri liber – 58,6 secunde, în anul 1922. A devenit celebru la Hollywood odată cu personajul Tarzan.

Johnny Weissmüller a murit la 20 ianuarie 1984, la Acapulco, în Mexic, unde a locuit cu ultima soţie.



A fost căsătorit de şase ori şi a avut trei copii: Johnny Weissmüller Jr. (decedat în 2006, la vârsta de 65 de ani), Lisa Weissmüller (care a murit în 2007, la 66 de ani) şi Wendy Anne Weissmüller, încă în viaţă.







Johnny Weissmüller Jr. a vizitat Timişoara în 2004, la invitaţia sportivului Constantin Dumitra, cu doi ani înainte de moarte, din dorinţa de a vedea meleagurile de unde provenea tatăl său.











Tarzan-omul maimuţelor

Weissmüller („moraru alb", în traducere) era un nume extrem de comun în Banat, un fel de „Popescu" la români. Aşa se face că în Timişoara (dar şi în rândul şvabilor emigraţi de-a lungul timpului în Germania) au fost mulţi care aveau numele de Weissmüller.

Vă vine să credeţi sau nu, mai există şi astăzi o familie Weissmüller în Timişoara. Şi mai mult decât atât, fac partea din marea familiei al lui “Tarzan”.



Sunt oameni care nu au făcut niciodată bravadă cu acest lucru. În urma vizitei făcute familiei Weissmüller, în cartierul Ciarda Roşie, am putut afla care sunt legăturile de sânge cu fostul mare actor.



“Familia noastră se trage din comuna Variaş"

Johan Weissmüller are 80 de ani. S-a născut tot în cartierul Freidorf (la câteva case distanţă de cea în care s-a născut “Tarzan”).

“Familia noastră se trage din comuna Variaş (n.r. judeţul Timiş). Acolo a locuit bunicul meu, Wilhelm, alături de fratele său, Peter, nimeni altul decât tatăl lui Johnny Weissmüller. Amândoi au venit în Freidorf, când încă făcea parte din Timişoara, era un sat separat. Amândoi au lucrat la fabrica de ţigle. S-au căsătorit cu fete din Freidorf. Aşa că atât tatăl meu, cât şi Johnny Weissmüller s-au născut în Freidorf”, a povestit Johan Weissmüller, care în 1989 a emigrat în Germania, acolo unde locuieşte şi astăzi.

Johann şi Gertrude Weissmüller au revenit în vizită la Timişoara



“Pe vremea lui Ceauşescu nu am prea spus la nimeni de legătura de rudenie cu Johnny Weissmüller. El a murit în 1984. Pe de altă parte, multă vreme, Johnny Weissmüller a negat că s-a născut în Freidorf (n.red. - a susţinut că s-ar fi născut în Windber, în Pennsylvania, probabil pentru a fi selectat în lotul naţional de nataţie al SUA), dar documentele de la biserica romano-catolică au arătat adevărul. Filmele se difuzau şi în România, Tarzan a fost şi la noi la televizor”, a mai spus Johan Weissmüller.



A emigrat în Germania cu două luni înainte de Revoluţie

Vreme de 20 de ani a lucrat, la Timişoara, ca strungar şi ca maistru, la Uzina Mecanică, la Fabrica de Zahăr şi la Coopetartiva “Dinamo” - vreme de zece ani. Soţia acestuia, Gertrude, a fost vreme de 20 de ani secretara Teatrului German şi la Teatrul Naţional din Timişoara.

Cu puţin timp înainte de Revoluţie, familia Weissmüller a emigrat în Germania, lângă Stuttgart.







“Mama şi fratele erau deja plecaţi în Germania. Noi am fost printre ultimii. Şi am plecat cu două luni înainte de Revoluţie, din dorinţa de a face un viitor fiului nostru. Am plecat aşa cum se pleca pe atunci. Am plătit bani Securităţii. M-am întâlnit cu securistul într-o parcare. Eu am plecat primul, pentru că nu aveam toţi banii. M-au lăsat pe mine să plec, spunându-mi că eu pot să fac bani să o scot apoi şi pe soţie. Ea a putut să vină în Germania, împreună cu fiul nostru, imediat după Revoluţie”, a mai spus Johann.

Trei generaţii de Weissmüller



Coincidenţă sau nu, pe fiul lui Johann Weissmüller îl cheamă tot Johnny Weissmüller. A terminat Liceul “Nikolaus Lenau” din Timişoara, iar după Revoluţie a plecat şi el în Germania.



Timişoreanul Johnny Weissmüller este pasionat de motociclete

Spre deosebire de cei mai mulţi nemţi, el nu s-a adaptat rigorilor din Germania. Rebel din fire, a decis să se întoarcă în România.



“În septembrie 1992, am decis să mă întorc în România. Mi-a plăcut mai mult aici. Vă spun sincer, nu mi-a plăcut în Germania. Acolo era o viaţă plictisitoare, o altă lume, nu era de mine. Am stat aproape trei acolo, la fabrica Porsche. Dar m-am întors aici. Am făcut mai multe chestii. Am avut magazin de vopseluri auto, apoi m-am apucat de motociclete, marea mea pasiune. Astăzi am un service de motociclete, cu asta mă ocup. Faptul că sunt Weissmüller nu m-a ajutat cu nimic. Nu m-a influenţat nici în bine, nici în rău”, a declarat timişoreanul Johnny Weissmüller.



Johhny Weissmüller cu motocicleta









Fiul său este cel care va duce mai departe numele. Dennis Weissmüller are 16 ani, este elev la “Nikolaus Lenau” şi joacă fotbal la o echipă de juniori.

Johann, Johhny, Adriana, Dennis şi Gertrude Weissmüller



