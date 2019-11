Viorica Dăncilă, provocată să vorbească în limba engleză: „Suntem în România. Haideţi să fim mândri că suntem români“

Într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Consiliului Judeţean Timiş, condus de preşedintele PSD Timiş, Călin Dobra, Viorica Dăncilă a anunţat că Guvernul va construi la Timişoara, prin Compania Naţională de Investiţii, o sală polivalentă de 16.000 de locuri.

La sesiunea de întrebări din partea jurnaliştilor, Viorica Dăncilă a fost rugată să spună cum arată în viziunea sa o persoană neconflictuală. Dăncilă a fost rugată să ofere răspunsul în limba engleză întrucât în sală este prezent şi un jurnalist străin.

„Suntem în România. Haideţi să fim mândri că suntem români. De fiecare dată am încercat să ducem în derizoriu anumite lucruri. Vreţi să duceţi în derizoriu anumite realizări pe care acest Guvern le-a făcut pentru România. Poate unii vorbesc foarte bine engleză, franceză, germană, orice limbă străină, dar ţin mai puţin la această ţară. În limba engleză se duc şi spun foarte uşor la Bruxelles ceea ce vrea să audă Bruxelles-ul, nu ceea ce, de fapt, ar trebui să susţină pentru această ţară. Eu sunt un pro-european convins, dar de fiecare dată mi-am susţinut ţara şi am obţinut rezultate. Faptul că vorbim bine sau mai puţin bine o anumită limbă străină este relevant, dar mai relevant este ceea ce faci pentru ei şi cu câtă demnitate îţi reprezinţi ţara atât în ţara ta, dar mai ales în afara graniţelor ţării”, a spus Viorica Dăncilă.

Totodată, răspunzând unei întrebări din partea jurnaliştilor, Viorica Dăncilă a declarat că nu ştie încă locul de muncă pe care îl va avea după plecarea de la Palatul Victoria.

„Eu nu am avut timp ca domnul preşedinte să mă gândesc la locul de muncă sau unde mă întorc. Eu am muncit 24 de ore din 24 de ore şi şapte zile din şapte. În momentul în care am avut o perioadă mai lejeră am fost în teritoriu ca să văd realizările din teritoriu pentru că avem realizări. (...) Sunt convinsă că îmi voi găsi un loc de muncă pentru că eu cred că am destulă experienţă şi sunt destule locuri unde pot să dovedesc că pot face performanţă aşa cum am făcut şi cât am fost premierul României”, a mai declarat Dăncilă.