Viitorul roboticii din Timişoara. Cea mai mare competiţie de robotică pentru liceeni din România

În weekendul 22 - 24 februarie, la Sala de sport a Universităţii de Vest din Timişoara (aflată pe strada Popa Şapcă), vor avea loc meciurile regionale de calificare din Timişoara din cadrul BRD First Tech Challenge România, cea mai mare competiţie de robotică pentru liceeni din ţara noastră.

29 de echipe din regiunea Timiş s-au înscris la competiţia locală din Timişoara, în urma căreia se vor desemna echipele câştigătoare ce trec în etapa finala - Campionatului Naţional BRD First Tech Challenge de la Sala Polivalentă din Bucureşti, ce va avea loc între 22-24 martie.

„Programul educational BRD First Tech Challenge este adus în România de către Asociaţia Naţie Prin Educaţie, cu sprijin din partea BRD – Groupe Société Générale. Programul este organizat sub licenta First USA (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), cea mai mare structură ONG din domeniul roboticii şi educaţiei STEM la nivel internaţional. Programul este susţinut, pentru al treilea an consecutiv, de BRD – Groupe Société Générale, cu scopul de a-i ajuta pe tineri să-şi dezvolte cunoştinţele de matematică, fizică, tehnică şi IT, într-un mod colaborativ şi competitiv”, a declarat Roxana Dănăilă, din partea organizatorilor.

Zilele acestea aveţi ocazia să descoperiţi potenţialul roboţilor creaţi de liceeni bănăţeni.

Ceremonia de premiere a echipelor câştigătoare din Timişoara va avea loc duminică, 24 februarie, între 14.15 – 17.30, în Sala de sport a UVT.

