FOTO Viitorul cehilor din Banat. Se redeschide grădiniţa şi şcoala în satul care are mai mulţi turişti decât locuitori

Ţinutul Cehesc din Banat, alcătuit din şase sate locuite de cehi (Gârnic, Sfânta Elena, Bigăr, Ravensca, Şumiţa – din Caraş-Severin, şi Eibenthal – din Mehedinţi), îşi pierde locuitorii de la an la an. Bătrânii mor, tinerii pleacă rând pe rând în Cehia, în căutarea unui loc de muncă şi pentru o viaţă mai bună.

Ravensca este cel mai mic dintre satele ceheşti. Înainte de 1990 avea în jur de 300 de locuitori. Acum cinci ani trăiau aici cam 130 de persoane, dar astăzi mai sunt doar 65.

Din 2013, şcoala gimnazială s-a închis din lipsă de elevi. Ultimii elevii au terminat clasa a VIII-a la Revansca în 2013. Erau două fete, copiii singurei familii de români din sat, care au învăţat şi limba cehă, dar mai departe şi-au continuat studiile la Bozovici.

Se întâmplă însă un lucru paradoxal la Ravensca. S-a redeschis grădiniţa (în urmă cu doi ani) şi urmează să se redeschidă, la anul, şi şcoala primară.



“Grădiniţa o să înceapă în septembrie cu trei copii. Doi dintre copii au cinci ani, iar unul are trei. Mai sunt doi copii, unul de clasă pregătitoare şi unul care trebuie să meargă în clasa întâi. Pentru cei doi este posibil să vină o profesoară. E de la noi din sat, dar a făcut facultatea la Timişoara. Altfel, ar fi nevoiţi să facă naveta la Răchita. Mai sunt câteva familii tinere în Ravensca, restul sunt mai în vârstă. Ceilalţi, care au plecat, revin în fiecare an în sat, doar în concedii. Sunt şi trei familii de cehi sută la sută, născuţi în Cehia, dar care s-au mutat la Ravensca”, a declarat Terezia Pinkova, învăţătoarea de la grădiniţa din Ravensca.



“Sunt dispusă să mă întorc acasă”



Marie Prazak este din Ravensca dar în timpul facultăţii a stat la Timişoara. Pare că s-a invit ocazia să revină în satul natal. Speră să obţină postul de învăţătoare dacă se redeschide şcoala.



“Anul acesta termin facultatea, am făcut Pedagogia Învăţămîntului Primar şi Preşcolar. Am vrut să rămân la Timişoara. Dar am zis că dacă se redeschide şcoala, sunt dispusă să mă întorc acasă. Din câte am înţeles, anul acesta, în septembrie, se va deschide doar grădiniţa, pentru care sunt trei copii de grădiniţă. Mai sunt doi copii de vârstă şcolară, dar ei se vor duce, probabil, la altă şcoală, la Răchita, care este la câţiva kilometri de Ravensca. Anul viitor s-ar putea să redeschidă şcoala generală, iar atunci pot să înveţe şi ei în satul lor, în limba cehă. Pe lângă ei vor ajunge la şcoală şi doi dintre cei care sunt acum la grădiniţă. Şcoala poate funcţiona şi cu număr mic de elevi. Acum câţiva ani, înainte să se închidă, a funcţionat cu doi copii de clasa a VIII-a”, a spus Marie Prazak.