VIDEO Ce văd turiştii din tren înainte să ajungă în Gara Timişoara. Focare de infecţie ruşinoase, lângă centrul oraşului

Călătorii trenurilor care circulă pe magistrala Bucureşti – Timişoara au parte de o privelişte neplăcută chiar când trenul traversează zona centrală a oraşului. Din tren pot fi văzute mormane de gunoaie care pot fi descrise cu greu în cuvinte. Cea mai mare mizerie este în spatele sălii de sport de la Facultatea de Arte şi în spatele Parcului Botanic, gunoaiele de lângă gardul parcului putând fi văzută de toţi cei care trec prin parc.

În cele două zone este un adevărat focar de infecţie, fiind depozitate de la saltele de pat şi sticle până la pungi din plastic sau tomberoane de gunoi abandonate. Localnicii din zonă spun că aici îşi fac veacul mai mulţi oameni ai străzii, mizeria fiind adunată în ani de zile. Când am ajuns la cele două tabere nu am găsit pe nimeni. În depozitul de gunoi de la Parcul Botanic era, însă, amenajată sub o magistrală de apă, care avea şi ea scurgeri, un culcuş, semn că aici s-au mai adăpostit oameni ai străzii.

Primarul Nicolae Robu a spus că nu ştie de mizeria adunată de-a lungul liniei ferate. Edilul a declarat că 15 metri de la linia ferată este zonă de protecţie şi este responsabilitatea CFR. Marea parte a mizeriei este, însă, la mai mult de 15 metri de linia ferată, fiind aşadar responsabilitatea primăriei. „Noi nu putem sta nepăsători şi având în vedere că este spaţiu deschis, trimitem Poliţia Locală să intervină şi cu statut de voluntariat ridicăm şi mizerie ca aceea pe care aţi surprins-o dumneavoastră”, a declarat Nicolae Robu.

