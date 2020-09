VIDEO Unul dintre cei mai sadici criminali români de după Revoluţie, condamnat la 30 de ani de închisoare

Judecătorii Tribunalului Timiş i-au aplicat criminalului o pedeapsă de 31 de ani şi patru luni de închisoare, urmând ca bărbatul să execute efectiv 30 de ani, maximul prevăzut de lege. Sentinţa nu este definitivă, putând fi atacată cu apel, la Curtea de Apel Timişoara.

Crimele pentru care Ionel Boldea a fost trimis în judecată au avut loc în urmă cu un an, în Făget, şi au îngrozit o ţară întreagă. În vara lui 2019, Boldea a atacat o familie aflată într-un parc din Făger, omorându-it atât pe femeie, cât şi pe bărbat.

„Autorul a părăsit locul faptei, îndreptându-se spre localitatea Temereşti cu bicicleta, de unde ar fi sustras o maşină, cu care, ulterior a lovit o persoană. În drum spre această localitate, acesta ar mai fi agresat fizic alte trei persoane (două femei şi un bărbat)”, transmitea Poliţia la data crimei.

Criminalul le-a scăpat poliţiştilor, într-o primă fază, fiind prins după aproape 24 de ore în apropierea locuinţei sale din satul Bichigi. Bărbatul nu a opus rezistenţă şi a fost arestat fără folosirea armamentului din dotare.

O înregistrare realizată imediat după prinderea lui Boldea şi publicată de tion.ro arată indicii ale unor afecţiuni psihice grave. Astfel, bărbatul le declară poliţiştilor că a comis crima din cauza unei icoane. „Icoana care m-a scos afară din casă la şase dimineaţa....O icoană de argint m-a scos afară din casă şi m-a făcut să fac unele lucruri cu o forţă inumană. Am dat cu piciorul am spart capul unei femei. Am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul.... La şase dimineaţa să mă scoată o icoană de pe cearceaf...Clopote. Icoana efectiv m-a luat după ea”, a declarat Boldea, care i-a ameninţat pe poliţişti: „Nu mă agresa că mă gândesc rău şi se întâmplă rău. Te rog nu insista”.





