VIDEO Trupa Kadebostany va concerta în aer liber la Timişoara. Elveţienii revin în România după ce au mai fost la Untold

Punctul de atracţie de Ziua Europei în Timişoara va fi concertul formaţiei Kadebostany, care va veni cu un show de excepţie pentru prima dată în Timişoara şi pentru a doua oară în aer liber în România. Trupa a mai concertat la noi în ţară, la festivalul Untold de la Cluj, în 2016.

Trupa a fost fondată în 2007 de producătorului şi compozitorului elveţian Guillaume de Kadebostany, cunoscut şi sub numele de Kadebostan.

Acesta se află în spatele hit-urilor “Castle in the Snow”, “Walking with a Ghost”, “Mind if I Stay” şi “Crazy in Love”, folosită drept coloană sonoră a trailerului pentru blockbuster “50 Shades of Gray” (cântată de Beyoncé).

Ultimul album, “Monumental”, lansat în iunie 2017 cu single-ul "Mind if I Stay" este un mare succes şi continuă să urce în topurile din peste 25 de ţări, printre care Germania, Rusia, Grecia, Italia sau Turcia.

Single-ul "Castle in the Snow” a strâns peste 22 de milioane de vizionări pe Youtube, trei milioane pe Spotify şi a fost înregistrat ca hit în topurile lumii Shazam pentru câteva săptămâni.

Albumele şi single-urile anterioare au fost licenţiate în peste 50 de ţări, iar trupa a concertat în medie în peste 100 de spectacole pe an.

Kadebostany a mai urcat pe mari scene precum Sziget Budapesta, Chill Out, Fusion, Festivalul de Jazz de la Montreux, Berghain, Dour etc.























