VIDEO Thrillerul timişorean „Pisica verde” are premiera naţională, în reţeaua Cinema City

“Pisica verde” se vrea un film care iese din şabloanele producţiilor autohtone! Surprinde cu o poveste de actualitate!

Povestea filmului “Pisica verde” urmăreşte un faimos detectiv revenit în activitate după pensionare pentru rezolvarea unui ultim caz. Un caz personal… cu o complexitate aparte.





“Este o poveste bazată pe o piesă de teatru foarte cunoscută, scrisă de Elise Wilk. Ne-am gândit să o adaptăm pe film. E genul mistery. O simplă seară de sâmbătă a schimbat vieţile a şase adolescenţi pentru totdeauna. Când începe filmul deja avem o crimă de desluşit. Punerea cap la cap a pieselor de puzzle va scoate la suprafaţă adevărul. Actorii sunt elevi de la Colegiul de Arte Ion Vidu din Timişoara, sau studenţi la actorie. Rolul principal este jucat de Anca Deaconu, iar detectivul este Romeo Ioan, actor profesionist la Teatrul Naţional din Timişoara. În film îi mai puteţi vedea pe Raul Andrici, Ştefania Marinescu, Daniel Tulbure, Mara Baboianu, Andrei Iurcu”, a declarat Narcis Constantinescu, regizorul filmului.

Scenele pentru filmul “Pisica verde” au fost filmate în Timişoara şi Arad.

“Cea mai mare parte este fimat în Timişoara, respectiv zonele care au arhitectură mai frumoasă. Filmul se derulează undeva în anii '70, astfel că folosim maşini americane din perioada aceea, clădirile reprezentative de atunci. Am combinat Timişoara cu Arad, respectiv cetatea Şiria, dealurile, am făcut în aşa fel încât să pară că Timişoara are munţi în jur”, a mai spus regizorul.





Narcis Constantinescu este unul din fondatorii asocaţiei Timişoara Film Society, care adună actorii din teatrele din oraş.

„Am fondat proiectul Timişoara Film Society împreună cu Ovidiu Roteliuc. Pe parcurs, tot făcând scurtmetraje, am început să dezvoltăm o echipă. Am început să testăm diferite subiecte şi genuri, să vedem ce se potriveşte. Am adus alături de noi actori de la Teatrul Naţional, să-i specializăm foarte mult pe film, cu gândul să-i folosim în proiecte mari. Aşa a apărut asociaţia care îşi propune să scoată filme în cinema. Pisica verde este primul film de lungmetraj”, a afirmat Narcis Constantinescu.

“Pisica verde” va ajunge în cinematografele din reţeaua Cinema City din Timişoara, Bucureşti şi Iaşi, vineri, în 11 octombrie.



În paralel cu filmările la “Pisicia verde”, echipa de la Timişoara Film Society a mai lucrat la un film. Se numeşte “În şoaptă” şi se vrea o variantă autohtonă a faimoasei serii „Fifty Shade of Grey”. Pelicula va intra însă în cinematografele abia la începutul anului viitor.